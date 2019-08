Alfredo Adame revela más detalles de infidelidad de Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Según el actor mexicano Alfredo Adame, el audio divulgado recientemente donde asegura que Andrea Legarreta es amante de un ejecutivo de Televisa, fue tomado de una llamada que sostuvo con un reportero de Juan José Oringel, más conocido como Pepillo, hace ocho años.

Tras el escándalo, la revista TvNotas entrevistó al conductor y este aprovechó para contar toda su versión.

Adame indicó que, efectivamente fue él quien realizó las declaraciones, pero que las hizo en una llamada privada en la que se le aseguró no estaba siendo grabado.

También dijo que sobre la existencia de ese material solo sabían cuatro personas, Juan José Oringel, el periodista, Legarreta y él, por lo que la filtración o venta del material habría sido una venganza de Pepillo hacia la conductora, de quien es enemigo.

Adame reveló que Legarreta le llamó tras conocer sobre los audios y lo que se decía en ellos, la infidelidad. En esa llamada dijo que la conductora le reclamó, sin embargo, él fue muy claro al decirle que era libre de expresarse.

Alfredo Adame asegura no temer ante una posible demanda de Legarreta, por el contrario, dijo que a quién debería demandar es a la persona que divulgó la información.

"Tienes miedo a una demanda", fue consultado, a lo que respondió "¿Y a mí por qué? Que demande a quien difundió el audio, yo no fui. Ojalá también filtren todo lo que ella ha dicho de mí, durante cuatro años y medio me estuvo jode y jode y armaba complots con los ejecutivos de Televisa para que me corrieran de Hoy".

Agregó que más le vale no hacer nada en mi contra porque tengo el hocico bien abierto y la lengua muy larga, y tengo muchas más cosas que decir, no me atemoriza hacerlo. Lo que me preocupa es que Televisa siga permitiendo que ella siga ahí, pues es una persona que no le ha hecho ningún bien a la televisión mexicana; basta con ver la reacción de la gente cuando está a cuadro, ¡nadie la quiere!".

Un romance conocido

Durante la entrevista el actor contó muchos más detalles que no habían salido a la luz pública.

Según el actor, el romance de Legarreta con un ejecutivo de Televisa en un secreto a voces. "Eso es del dominio público, pero el único que no se había atrevido a decirlo públicamente era yo; en los pasillos de la empresa y entre los periodistas que trabajaban ahí, se decía que tenía que dejar de ser la conductora de espectáculos y ser la titular... todos sabían la historia, y por eso mismo ¡se adueñó del programa!".

Adame dijo no saber quién es el ejecutivo con el que la esposa de Erik Rubín sostiene una relación, como tampoco si el cantante sabía del tema.