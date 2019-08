Liga Concacaf: Motagua vence a Managua FC y avanza a cuartos de final

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Motagua venía de una goleada 3-1 al Vida y con los ánimos a tope pero se dio cuenta que en la Liga Concacaf es otra historia. Los Azules pasaron a cuartos de final de forma ajustada luego de empatar en casa 1-1 contra el Managua FC.

Susto

Un Managua supervitaminado entró al campo decidido a remontar. Motagua volvió a pecar de sobrado y lo pago.



A los 15 minutos, Nahún Peralta encontró la pelota en el mediocampo y de derecha remató con potencia encontrando el gol nicaragüense. Una anotación inesperada que puso en alerta al Mimado.



El Bicampeón se dio el lujo de fallar una serie de jugadas que le pudieron haber devuelto la comodidad. Vega y Denil erraron de cabeza y Moreira disparó desviado a pocos metros del arco.



Los Azules se precipitaron. Esa emotividad con la que estaba el Managua le perjudicó.



El hondureño Marel Álvarez le cometió una falta penal a Marco Tulio Vega.

El balón estuvo parado por varios minutos.

El encargado de cobrar desde los 11 metros fue Moreira quien no erdonó. El paraguayo hizo un penal inatajable para el arquero Pinolero (1-1).



Las águilas hicieron cambios pensando en una mejoría y aunque manejaron más la pelota, el Managua les cerró los accesos al marco.

A 20 minutos del final se fue la energía eléctrica y el estadio Olímpico quedó a oscuras. El árbitro Ismael Cornejo tuvo que suspender el partido y reanudarlo 13 minutos más tarde.



Aprovechando el apagón Diego Vazquez tuvo que hablar con sus futbolistas ya que la presentación en el Olímpico estaba siendo muy mala. Kevin López y Galvaliz no generaron fútbol, Walter Martínez no fue el mismo de otros partidos.



El Azul terminó pidiendo la hora ante un Managua que no se dio por vencido. El fútbol que mostraron los Bicampeones dejó algunas dudas y queda mucho por mejorar ya que lo que se viene será más complicado.



El Azul espera que se defina la serie entre Sport Herediano y Waterhouse de Jamaica.





Estas fueron las alineaciones de los equipos

Motagua

19 Jonathan Rougier

2 Juan Pablo Montes

4 Sergio Peña

8 Walter Martínez

10 Matías Galvaliz

11 Marco Vega

14 Klifox Bernárdez

17 Denil Maldonado

21 Roberto Moreira

27 Félix Crisanto

34 Kevin López



Suplentes

25 Marlon Licona

3 Emilio Izaguirre

6 Reinieri Marquín

18 Wilmer Crisanto

22 Marcelo Estigarribia

26 Óscar Salas



Managua FC

1 Erly Méndez

2 Marel Álvarez

3 Wesner De Trinidad

5 Rigoberto Fuentes

7 Kevin Serapio

9 Pablo Gallego

10 Henry García

11 Erick Mendoza

17 Christiano Fernandes

23 Nahún Peralta

25 Carlos Félix



Suplentes

12 Deymark Price

4 Isac Sequeira

8 Ulises Pozo

14 Champers Pérez

18 Luis Gutiérrez

20 Jefferson González

22 Mike Cruz