VIII Vuelta Ciclística: Este 27 de agosto comienzan inscripciones de niños

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A dos semanas para el gran día de los niños, los pequeños empiezan a pulir su destreza con el pedal y el escenario se alista para albergar el mayor festín ciclístico infantil del país.

Aunque las inscripciones ya estaban abiertas en EL HERALDO desde pasado miércoles (de 8:30 AM a 5:30 PM), a partir del 27 de agosto estará ubicado un quiosco en el Mall Multiplaza para inscribir a los niños y niñas que participarán en la séptima edición de la Vuelta Ciclística Infantil.

El horario de atención en Multiplaza será de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Igualmente, las inscripciones seguirán disponibles en las oficinas del diario.

Hay ocho categorías

La competencia será el domingo 8 de septiembre, a partir de las 7:00 de la mañana, y tendrá lugar en el sitio de siempre: estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza.

“Les recordamos a los padres que no son solo niños que pueden andar bicicleta, si no que pueden llegar con sus niños en triciclos, coches, etc. Lo importante es que los pequeños vengan a disfrutar”, dijo Paola Chinchilla, jefe de marca del Mall Multiplaza. El costo de la inscripción es de 100 lempiras y todo el dinero recaudado (al igual que el de la competencia adulta, que se realizará el 10 de noviembre) será destinado para la Fundación Javier.

Hay cuatro categorías para niños y cuatro para niñas, que abarcan hasta ciclistas menores de 11 años. La primera categoría es de 0 a 4 años, la segunda de 5 a 6, la tercera de 7 a 8 y la cuarta de 9 a 10.

Trofeo para los ocho ganadores

“El preámbulo del Día del Niño lo vamos estar celebrando en el tercer nivel del mall. Están todos invitados a inscribirse. Les pido apoyar esta vuelta porque sin duda va a beneficiar a muchos hondureños”, dijo una emocionada Chinchilla.

Los ganadores serán premiados con trofeo, mientras que los segundos y terceros lugares obtendrán medalla, así como medallitas para todos los participantes. Después de las premiaciones habrá sorteo de regalos entre todos los inscritos. Igualmente los niños, tal como en todas las ediciones anteriores, tendrán un escenario apto para la diversión con payasitas, trampolines, dulces y juegos.

Si en vueltas anteriores se pasó de los 200 participantes, para esta séptima edición se esperan a unos 300 infantes.