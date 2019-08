Así es la vida de Macaulay Culkin, "mi pobre angelito", a sus 39 años

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Macaulay Culkin, el niño más famoso de los años 90 creció y hoy 26 de agosto cumple 39 años.



El recordado actor que personificó al pícaro y encantador 'Kevin McCallister' en "Mi pobre angelito" en los 90, cambió completamente con el paso de los años.

Un pequeño destinado al éxito

Macaulay Carson Culking nació un 26 de agosto de 1980 en Nueva York, producto del amor entre su padre Christopher Culkin y su madre Patricia Brentrup, ambos humildes trabajadores.



El pequeño comenzó a actuar en roles secundarios de televisión y teatro durante la década de los 80. Su primera aparición fue en la película "The Midnight Hour" (1985). Tres años después aparecería en un capítulo de la serie "El justiciero".

.

Fue hasta 1990, que Macaulay Culkin recibió su salto a la fama con su primer protagónico en "Mi pobre angelito" (Home Alone), en donde personificó a Kevin McCallister en sus intentos de proteger su hogar de un par de ladrones, tras ser olvidado durante unas vacaciones familiares.

En los siguientes cuatro años Culkin trabajó frenéticamente en diversos proyectos entre los cuales destacan "Yo, tú y mi mamá" (1990), "My Girl" (1991), la serie de dibujos animados "Wish Kid" (1991), "The Good Son" (1993), "El cascanueces" (1993), "Me las vas a pagar, papá" (1994) y "Ricky Ricón" (1994).

Escena de Ricky Ricón, cortesía.







En esos años también entabló una amistad con el 'rey del pop' Michael Jackson, apareciendo en su video "Michael Jackson: Black and White". En repetidas ocasiones Culkin ha defendido al fallecido artista de las acusaciones que pesan en su contra.



A pesar de ser considerado uno de los actores infantiles más exitosos de todos los tiempos, Culkin se retiró en 1994, en el apogeo de su carrera, para intentar vivir una vida normal. Regresó hasta 2003, cuando actuó en "Party Monster" como el villano Michael.



Después intentó con la música. Culkin participó en una banda dirigida por él mismo, llamada The Pizza Underground, la misma estuvo activa entre 2014 y mediados de 2016. En 2018 lanzó el sitio web cómico y un podcast titulado Bunny Ears.

Vida de excesos

Tras el éxito de las cintas, el actor tuvo una adolescencia y juventud complicada, en la que hubo períodos en los que se temió por su vida, debido a los excesos de drogas y alcohol.

El actor ha tenido problemas con la justicia por posesión de marihuana, tranquilizantes no recetados y conducción en estado de ebriedad.