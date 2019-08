Las bajas de Mbappé y Cavani, un nuevo golpe para el PSG  

PARÍS, FRANCIA.- Un nuevo contratiempo ensombreció el ya de por sí convulso inicio de temporada del PSG: Kylian Mbappé y Edinson Cavani estarán un mes de baja, anunció este lunes el club parisino, mientras que a una semana del final del 'mercato' el caso Neymar sigue sin resolverse.



La victoria 4-0 ante el Toulouse el domingo permitió al entrenador parisino Thomas Tuchel recuperar un poco de tranquilidad en la Ligue 1, una semana después del preocupante revés en Rennes (2-1).



Pero el conjunto parisino pagó cara la goleada al Toulouse con las bajas por lesión del campeón del mundo francés y del delantero 'charrúa'.

Kylian Mbappé, que sufrió una lesión en el muslo izquierdo, estará "cuatro semanas" de baja, y su compañero uruguayo Edison Cavani, lesionado en la cadera, "tres semanas", confirmó el PSG.



Mbappé se perderá los dos próximos partidos de la selección francesa y el primer encuentro de la Liga de Campeones, mientras que la participación del 'charrúa' en el debut europeo está en duda.

- ¿Sin estrellas en inicio de Champions? -

Según Le Parisien, L'Equipe y RMC, la revisión médica del joven atacante francés (20 años) desveló un "desgarro muscular" en la parte trasera del muslo izquierdo. Se trata del primer problema físico importante del prodigio galo desde su explosión al más alto nivel en 2017.



En consecuencia, el N.7 del conjunto capitalino no estará en los dos próximos partidos de la selección francesa, el 7 y 10 de septiembre, contra Albania y Andorra, clasificatorios para la Eurocopa-2020. El seleccionador, Didier Deschamps, dará la lista el jueves.



Mbappé y Cavani se perderían el estreno del PSG en la Liga de Campeones, su objetivo principal, cuya primera jornada tendrá lugar el 17 y 18 de septiembre.

Los dos atacantes se unen a la larga lista de lesionados que no deja de acumular el PSG desde el principio de temporada, como el español Ander Herrera (pantorrilla), Julian Draxler (puente del pie) y Thilo Kehrer (pie).



La única buena noticia vino desde la parcela defensiva, donde los exámenes realizados al central Abdou Diallo, que también se retiró del terreno de juego el domingo por un traumatismo en el ojo derecho, son "tranquilizadores", indicó el conjunto francés.



A corto plazo, la línea de ataque de Thomas Tuchel estará completamente diezmada el viernes en Metz, mientras que Neymar, en principio, no será alineado mientras su futuro no esté resuelto.

- Neymar, la historia interminable -

Y si se queda en París, 'Ney' deberá cumplir tres partidos de sanción en la Liga de Campeones por sus insultos el pasado 6 de marzo en las redes sociales al árbitro del PSG-Manchester United de la vuelta de octavos de final de la última 'Champions'.



Aunque el interés del Real Madrid y del FC Barcelona es real, como lo es la voluntad del jugador de tomar un nuevo rumbo, la dirección deportiva del PSG, liderada por el rocoso Leonardo, rechazó todas las ofertas presentadas, aunque sin llegar a cerrar la puerta.



Oficialmente, las propuestas económicas presentadas no cumplen las expectativas para que el PSG deje escapar al jugador más caro de la historia (222 millones de euros en 2017).



Y las lesiones de sus compañeros de ataque podrían cerrar aún más la puerta a la salida de Neymar.

