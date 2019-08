Papá de Carlos Loret de Mola responsabiliza a AMLO de lo que les pase  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de que el periodista mexicano Carlos Loret de Mola dejó Televisa, tras 18 años de labores, su padre Rafael, quien también es periodista, dijo que renunciará a la profesión y denunció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por emprender una cacería contra periodistas.



A través de un video difundido en su canal de YouTube, Rafael dio a entender que desde el momento en que AMLO asumió el cargo como presidente, él y los demás periodistas ya no tienen garantías para ejercer la profesión.



“Estoy tomando la decisión de dejar el periodismo definitivamente simplemente porque no hay garantías para ejercer mi profesión, porque la sociedad o parte de ella está absolutamente nublada por las mentiras y la demagogia de un personaje que se dice presidente de la República”, relató.

Después de 18 años trabajando para Televisa, Carlos Loret de Mola anunció su salida.

“Pongo en este momento en sus manos (de AMLO) la vida de mi hijo y mi propia vida. Cualquier cosa que nos pase será culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador… Dejo este video grabado ya era el caso de que me ocurra algo en las próximas horas", dice el video subido a su canal.



De igual manera, aseguró que las amenazas hacia su persona han aumentado de un tiempo acá.

“Las amenazas han arreciado. Las infamias también. Nunca en la historia de nuestro país habíamos llegado a estar pisoteados de esta manera por el poder público y no lo voy a tolerar. Me estoy jugando la vida, lo sé, pero repito, si algo me sucede, en las manos de Andrés estará mi sangre. Lo digo con cero cobardía”, confesó.

"Puede hacer que se guillotine a un periodista, puede lograr modificar el formato de los programas noticiosos, puede hacer que hasta las arpías que alguna vez pasaron por los foros de Televisa se alcen en armas, cuando yo conozco las historias. Martita Guzmán , conozco tu historia y conozco la historia de muchas otras personas que estuvieron y han estado en Televisa y que tienen un enorme temor a hablar. Pero el convenio de publicidad está asegurado”, dijo refiriéndose a su hijo, quien el pasado jueves 22 de agosto confirmó su salida de Televisa.



Aquí el video completo