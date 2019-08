Distrito Central y SPS entre zonas sin energía eléctrica este martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH) realizarán trabajos de mantenimiento este martes en varias regiones del país.

En la mayoría de los casos se efectuará limpieza de líneas primarias.

Listado de zonas afectadas:

Martes 27 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Colonias Santa Ana, 13 de Julio; Repetidoras HRVC, Transmisores Radio América; colonias San Miguel, Izaguirre, 30 de Noviembre, barrio La Lomita, Aurora, Sempe, La Sosa, Altos de La Sosa, La Travesía, La Trinidad, Estados Unidos, La Mololoa, Los Quebrachitos, aldea Agua Blanca y zonas aledañas.

Martes 27 de agosto de 8:30 am a 4:30 pm San Pedro Sula

Conhsa Payhsa. Constructora Eterna. Col. Sabillón Cruz. Col Fe y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San Jorge, Col. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, Lempira #1, La Ceibita.



Martes 27 de agosto de 8:00 am a 3:00 pm en zona norte

Col. La Puerta 1 y II, Aldea La Cumbre, Repetidoras de la Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Col. Sabillón Cruz, Col. Fe y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San Jorge, Col. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1, La Ceibita.



Martes 27 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Col. Willian Hall, Col. 27 De Octubre, Col. Sinaí, Col. Mendieta, Col 21 De Mayo, Col. Montefresco, Col. Carlos Roberto Reina, Col. Pajuiles, Col. Tulines, Colonia Las Palmas.



Martes 27 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Barrio Los Pinos, Parte Del Barrio San Francisco, Clínica General de La Línea Progreseña, Supermercado La Colonia #1, Colonia Palermo, Colonia Fraternidad De La Paz, Colonia Nacional, colonia San Antonio, Seguro Social, Barrio Los Pinos, Los Bomberos, Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, Finca 4, Finca 8, Aldea San José De La Tarrera, Plaza Aventura, Motomundo.

Martes 27 de agosto de 7:00 am a 1:00 pm en Jutiapa, Olancho

Parte de ciudad de Juticalpa, oficinas ENEE, Sanaa; colonias El Recreo, El Edén, Miguel Barahona, San Rafael, Sabaneta, Belén; 115 Brigada, colonia La Veibita, barrio El Centro, Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal y zonas aledañas.

Martes 27 de agosto de 8:00 am a 5:00 pm en La Ceiba, Atlántida

Colonias Las Delicias, San Juanes, San Martín, Las Flores, La Ponce, Monte Cristo, Ramón Leva (Barranco Chele); residencial San Gabriel, Leyde, colonia Palmira, Residencial Quinta San Fernando; colonias Casa Blanca, Villa Santa Lucía, Crila, Bajos de Palmira, Trejo, Universidad, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Gracias a Dios, Menonita, 26 de Junio.

Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión; colonias Rodas, Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito; colonias Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Sitraleyde, Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, colonia Roberto Padilla, Miramontes, 15 de Septiembre, Club de Leones, El Confite, Irías Navas, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Xochimilco, colonia Municipal, Bonitillo, Rivera del Caribe, Cerrato, colonia 1 de Mayo.

Martes 27 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en El Triunfo, Choluteca

La Danta, 7 de Mayo, Cofradía, El Esfuerzo, Los Prados, El Chaguiton, Santa Irene, Ranchería, La Cuchilla, San Bernardo, Playa Negra, Los Chorros, El Triunfo, El Carmen, Yoloran, El Cacao, Las Hormigas, Azacualpa, Ojo de Agua, Villa Nueva, El Gramal, Camaronera El Faro, Tres Piedras, La Corteza, Municipio El Triunfo, El Pacón, La Montana, Quebrada Honda, Las Marías, Nueva Concepción, Tierra Hueca, El Ángel, El Cahuano, El Cedrito, barrio San Miguel.

Colonia Araujo, barrio El Tololo, colonia Nueva Suyapa, Las Pilas, Cance Dulce, 4 Esquinas, Guasaule, El Limón, San Benito Viejo, San Benito Nuevo, Santa Rosa, Guasimal 1 y 2, Jacalito, Altamira, colonia Nueva Esperanza, Los Rincones, caserío La Chorrera, colonia 5 de Julio, barrio El Centro, barrio Japón, Namasigue, San José de la Landa, La Mora, San Jerónimo, colonia San Antonio, Victoria Norte, Santa Ana, San Agustín, San Rafael, Vuelta El Cerro, aldea San Francisco y zonas aledañas.



Martes 27 de agosto de 8:00 am a 4:00 pm en zona occidental

Municipio de Santa Rosa de Copán: Aldea El Derrumbo, Los Plancitos, Barrio Loma Linda, Colonia Santa Eduvigez, Barrio Santa Rosa, Residencial María Auxiliadora, Barrio Santa Teresa.

Municipio de San Juan Opoa, Copan: Casco urbano de San Juan Opoa y las aldeas: La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, Polígono Industrial Copaneco y sus caceríos cercanos.



Municipio de Cucuyagua, Copán: casco urbano de Cucuyagua y las aldeas: El Nispero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San José de Las Palmas, Séptimo Batallón de Infantería y sus caceríos cercanos.

Municipio de San Pedro, Copán: casco urbano de San Pedro y las aldeas: Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera, Bocadel Monte y alrededores.



Municipio de Corquín, Copán: cascp urbano de Corquín y las aldeas: Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas, Potrerillos y alrededores.

Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque: casco urbano de Belén Gualcho y las aldeas.



Municipio de La Unión, Copán: casco urbano de La Unión y las aldeas: Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, Minerales de Occidente (Minosa), Oficinas de Geotérmica Platanares, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arrollos, El Sitio, Arrancabarbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo, San Andrés Minas, Nueva Azacualpa y caceríos cercanos.