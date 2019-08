Sofía Vergara "explota" contra usuario que insultó a su hijo en redes

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Un usuario en redes sociales desató la ira de la actriz Sofía Vergara, luego de que este realizara un comentario destructivo hacia su hijo Manolo González.

El hijo de Vergara publicó una fotografía de su infancia en la que se le ve con una camisa blanca y entre sus manos un lápiz.

Manolo González acompañó la representativa imagen con la frase “The fist time I held a pen, big day”, que en español significa “La primera vez que sostuve un bolígrafo, gran día”.

Como era de esperar, la fotografía generó todo tipo de comentarios, pero uno es específico llamó la atención de Sofía Vergara.

El usuario escribió: “Oh, so we have actual photographic evidence of when you became a pen-dejo?, lo que traduce: “Oh, ¿entonces tenemos una evidencia fotográfica actual cuando te convertiste en un pendejo?”.

Imagen que publicó en redes sociales Manolo, el hijo de Sofía Vergara.



El texto ofendió tanto a la actriz colombiana, la segunda mejor pagada de 2019, según la revista forbes, que usó la cuenta de su mascota para responder de la manera más inusual, tomando encuenta su forma de ser.

“Respete perra loca”, escribió la furiosa madre. El comentario generó muchas risas entre los cibernautas, pues como se indicó, la cuenta es de su perrita Baquette de raza chihuahua.

Manolo González Vergara

Manolo es el único hijo de Sofía Vergara. La actriz se casó a los 18 años con su entonces novio Joe González, en el año 1993. Solo un año después se divorció, al mismo tiempo que se convirtió en madre.

En una entrevista para la revista Hola, Manolo González Vergara, de 25 años de edad, contó detalles íntimos de su infancia.

Contrario a lo que se podría pensar, por la fama de Vergara, el joven tuvo una niñez como la de cualquier pequeño, así lo dejó claro.

“Crecer con Sofía Vergara ha sido lo mismo que crecer con cualquier madre, famosa o no. Tiene las mismas peculiaridades que cualquier relación madre-hijo. Es maravillosa. Es estresante. Es feliz. Es enloquecedora. Simplemente, es lo que es”, expresó.

En cuanto a sus dotes como artista, Manolo ya ha dado sus primeros paso, ha participado en famosas series como Guilty Party, interpretando el papel de Preston, entre otras.

Una mamá millonaria

Recientemente la actriz Sofía Vergara fue incluida en la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood en el ranking elaborado por la revista Forbes.

La colombiana ocupa el segundo lugar gracias a su papel en la serie 'Modern Family', con el que ganó 44.1 millones de dólares entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019.

La mamá de Manolo se encuentra un lugar abajo de la actriz Scarlett Johansson que se llevó llevó el primer lugar tras reportar una ganancia de 56 millones de dólares, 35 millones más que en el año 2018.