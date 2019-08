Andrea Legarreta responde acusaciones de infidelidad de Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Tras la divulgación de un audio en el que supuestamente el actor Aldredo Adame asegura que la presentadora Andrea Legarreta le es infiel a su esposo Erik Rubín, con un ejecutivo de Televisa, la mexicana reaccionó con un mensaje a través de las redes sociales.

Legarreta usó una imagen con el siguiente texto: "No grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro, sincero. Los gritos son señal de debilidad. La humillación, es seña de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad".

De inmediato los seguidores de Legarreta comenzaron a vincular el mensaje con las acusaciones de Alfredo Adame, quien fue compañero de la presentadora en el programa "Hoy".

En la misma imagen, Legarreta agregó: "dejo esto por aquí y me retiro lentamente con la certeza de quien soy y agradecida por mi historia de vida, por mi familia, mis amores, mis amigos y tantas bendiciones... ¡Apapachos hermosuras! ¡Dios me los bendiga!".

Esta fue la foto que publicó Andrea Legarreta. Foto Instagram



En una publicación anterior, la esposa del cantante Erik Rubín dijo que "si alguien te trata mal, recuerda que hay algo mal con ellos, no contigo. La gente sana no anda por ahí destruyendo a otros seres humanos".

Polémica

La información sobre la supuesta infidelidad fue divulgada en el canal de YouTube "Productora 69", del periodista mexicano Jorge Carbajal, quien asegura haber recibido un audio del actor Alfredo Adame con la exclusiva.

En el audio se escucha cómo Alfredo Adame, excompañero de Legarreta en el programa "Hoy" y presunto enemigo de la presentadora, explica sobre un episodio en el que llamó "perra" a la esposa de Erik Rubín.

El actor indicó que todo fue durante un sketch que ambos grabaron. Adame reveló que se trató de una confusión en la que él por decir "quítate de ahí bruja", le dijo "quítate de ahí perra". Por su parte, Legarreta se ofendió tanto que lloró.

Tras hacer la aclaración en el audio, también se escucha decir que los ejecutivos de Televisa armaron alboroto por su error porque Legarreta mantenía una relación con un vicepresidente de la televisora.

“Esta vieja andaba con un vicepresidente por eso la protegían y la siguen protegiendo", reveló.

En un segundo audio lamentó que Legarreta engañara a Rubín, pero además detalló que al cantante le apodan "el unicornio".

"Es muy buena persona (Erik Rubín), un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja, le dicen el unicornio”, finalizó diciendo.