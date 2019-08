Captan a Rooney en hotel con otra mujer; su esposa exige que deje la MLS

VANCOUVER, CANADÁ.- El futbolista inglés Wayne Rooney está metido en serios problemas. El atacante del DC United de la Mayor League Soccer ( MLS) fue captado mientras entraba a un hotel acompañado de una jovencita de unos 20 años de edad.

Rooney, de 33 años de edad, estaba ingresando a un exclusivo hotel de Vancouver, Canadá, cuando fue grabado por un paparazzi. Las imágenes se volvieron virales, luego de que el medio británico The Sun publicara el video y fotografías del comprometedor momento.

Pese a que el exjugador del Manchester United y de la selección de Inglaterra aún no ha reaccionado ante este escándalo, extraoficialmente se dio a conocer que su esposa ya está al tanto de lo ocurrido.

Según ABC, Coleen Rooney, esposa de Rooney y con quien tiene cuatro hijos, le habría exigido que regrese a Inglaterra y abandone su carrera en la MLS, todo para salvar su matrimonio de esta nueva crisis, pues no es la primera vez que a la estrella se le señala de infidelidad.

Lo último que se dio a conocer es que Coleen se habría quitado su anillo de matrimonio.

