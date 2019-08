Alberth Elis a David Suazo: "No me conformo con estar en la MLS"

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El delantero del Houston Dynamo, Alberth Elis, respondió a las críticas del exseleccionado nacional David Suazo sobre la conformidad en las carreras deportivas de los futbolistas hondureños.



El ex del Inter de Milán y ahora entrenador dijo que "a veces tienen mucha prisa por salir y cuando se tiene el camino más cercano es la MLS. Es más fácil llegar ahí y muchos se conforman".



En ese sentido, Elis consideró que "depende de cada quien y cómo se tome cuando se viene aquí. En lo personal, es para seguir creciendo y dar el salto. Es lo que siempre he querido".

"No me conformo con estar aquí. Seguramente es mejor estar acá que en Honduras, el nivel es mucho mejor. Yo he venido con la intención de mejorar", añadió la figura del Dynamo, quien en alguna ocasión fue comparado con David Suazo.



Elis argumentó que no ha logrado salir de Estados Unidos porque su equipo rechaza las ofertas que otros clubes han presentado por él.



"Las oportunidades han llegado y ofertas han venido al equipo, pero no han querido. Para mí es algo complicado. Querer y que no te dejen es difícil", aclaró al ser consultado en el camerino del Houston Dynamo.