Mbappé estará de baja por lesión de "tres a cuatro semanas"

PARÍS, FRANCIA.- El astro del París Saint-Germain Kylian Mbappé, que sufrió un "desgarro muscular" en la victoria contra el Toulouse (4-0) del domingo, estará de baja "entre tres y cuatro semanas" y se perderá los dos próximos partidos de la selección francesa y el primer encuentro de la Liga de Campeones, dijeron este lunes varios medios de comunicación.



Según Le Parisien, L'Equipe y RMC, la revisión médica del atacante parisino (20 años) desveló un "desgarro muscular" en la parte trasera del muslo izquierdo, lo que significa estar parado de "tres semanas a cuatro semanas" antes de regresar a la competición. Contactado por la AFP, el club parisino no hizo ninguna confirmación.



Se trata del primer problema físico importante del prodigio francés desde su explosión al más alto nivel en 2017.



En consecuencia, Mbappé no estará en los dos próximos partidos de la selección francesa, el 7 y 10 de septiembre, contra Albania y Andorra, clasificatorios para la Eurocopa-2020. El seleccionador, Didier Deschamps, dará la lista el jueves.



El N.7 del conjunto capitalino también se perderá el debut del PSG en la Liga de Campeones, su objetivo principal, cuya primera jornada tendrá lugar el 17 y 18 de septiembre.



Mbappé se une a la larga lista de lesionados que no deja de acumular el PSG desde el principio de temporada. Además del español Ander Herrera (pantorrilla), Julian Draxler (puente del pie) y Thilo Kehrer (pie), el uruguayo Edinson Cavani y Abdou Diallo se marcharon del campo el domingo por lesión.



Thomas Tuchel contará con una línea de ataque muy debilitada para el partido del viernes en Metz, pues el brasileño Neymar, a punto de salir, no será alineado hasta que se solucione su caso.



Si se queda en París, 'Ney' deberá cumplir tres partidos de sanción en la Liga de Campeones por sus insultos en las redes sociales al árbitro del PSG-Manchester United de la vuelta de octavos de final de la pasada 'Champions', el 6 de marzo.