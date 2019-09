Cuatro escenarios se visualizan sobre futuro de Rosa Elena de Lobo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila conocerá mañana en concreto cuántos años privada de su libertad le deparan.

De nueva cuenta será trasladada de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde se encuentra recluida desde el 28 de febrero de 2018, a las instalaciones de los Tribunales en materia de Corrupción ubicados en la colonia Alameda.

Agravantes y atenuantes

La pena concreta se determina en base a las agravantes que presente durante la comparecencia el Ministerio Público (MP) como parte acusadora. Mientras que la defensa de la procesada brindará las atenuantes para que reciba la menor condena.

Hay varios escenarios que se tejen alrededor del futuro de la ex primera dama al concluir esta última audiencia del proceso judicial.

Uno de ellos es que “Mi Rosa” sea beneficiada con el recurso de casación que interpondrá su representante legal, Juan Carlos Berganza, contra el fallo adoptado por la justicia hondureña y posteriormente se anule la sentencia.

Otro de los escenarios es que la ex primera dama se acoja al nuevo Código Penal, una vez que este entre en vigencia, y de esta forma buscar los mecanismos que le permitan reducir su pena. Varios juristas coinciden en que como fue concebido el nuevo Código Penal favorecería a las personas acusadas por delitos de corrupción.

Un escenario más es que prosperen las acciones del expresidente Porfirio Lobo, quien anuncia que acudirá a instancias internacionales para que se revisen las medidas impuestas a la ex primera dama.

Un cuarto escenario es que la ex primera dama cumpla una parte de la pena y posteriormente sea beneficiada con la figura de la libertad condicionada por buen comportamiento, como ha ocurrido con otros casos en el país.

No obstante, el MP tampoco ha quedado satisfecho al habérsele eximido el delito de lavado de activos a la ex primera dama, por lo que en casación también buscará se le deduzca la responsabilidad penal y aumentar así la pena dictada por el Juzgado, lo cual complicaría aun más la situación de la ex primera dama de Honduras.

Culpable

Aunque “Mi Rosa”, como es conocida, fue absuelta de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, en la audiencia de individualización de la pena concreta programada para mañana se le condenaría a un mínimo de 58 años y como máximo 87 años de prisión.

Lo anterior al ser declarada culpable por unanimidad de votos por el Juzgado de Sentencia en materia de Corrupción de ocho delitos de fraude y tres ilícitos de apropiación ilícita.

Tras determinarle la sentencia, la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa tendrá que hacer efectivo el pago de un poco más de 1.2 millones de lempiras como parte de una sanción impuesta. La multa es el diez por ciento del monto defraudado en el caso denominado “Caja chica de la dama”, conforme al fallo emitido el pasado martes en la misma dependencia del Poder Judicial.

De acuerdo con el artículo 376 del Código Penal vigente, Bonilla Ávila también enfrentará una inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión, es decir, de 116 a 174 años. En la actualidad, “Mi Rosa” tiene 52 años de edad y si recibe la pena máxima pasaría el resto de sus días recluida en prisión.