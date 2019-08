Disney halla en perrera a su "vagabundo" de "Lady and the Tramp"

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.- Se llama Monte y era un perro callejero cualquiera hasta que hace un año fue rescatado por unos especialistas en Hollywood que le entrenaron para ser ahora el protagonista de la versión actualizada del clásico de "La dama y el vagabundo" ("Lady and the Tramp").



Con unos ojos tiernos y cara avispada, Monte encarnará a la pareja canina más popular de la historia del cine animado junto a Lady, con la que tendrá que compartir sus espaguetis en la icónica escena de la película de 1955 y que podrá verse a partir del 12 de noviembre próximo.



Pero su historia no es tan romántica. La próxima estrella canina de Hollywood fue rescatada mientras vagaba por las calles en Las Cruces, en el estado de Nuevo México, por Helping Animals Live On (HALO), una organización privada que se dedica a salvar a los animales sin hogar.



"Llegó al refugio de Phoenix malito de tanto andar en las calles, aquí lo curamos y le dimos medicina hasta que lo adoptaron en abril del 2018. Únicamente lo tuvimos seis días en al refugio", dice a Efe Karen Corral, encargada de suministrar las medicinas y del cuidado de los animales en HALO.

Monte, una mezcla de terrier de dos años de edad, fue descubierto por varios cineastas que lo adoptaron en cuanto vieron que cumplía con las características del personaje canino por su aspecto y por ser muy "amoroso y amigable".



"Daba besos a todo mundo", recuerda Corral sobre una característica que le habrá ayudado para protagonizar esta fábula sobre la integración social en pos del amor.



Para esta cuidadora de animales, la presencia de Monte en la nueva versión del clásico del estudio del ratón Mickey permitirá que muchas otras personas se acerquen a los refugios a adoptar más canes, porque con su caso ha quedado demostrado que hasta los perros sin hogar pueden "convertirse en estrellas de cine".



HALO es un refugio temporal a perros y gatos abandonados fundado en 1994 por dos mujeres, Michel Herstam y Heather Allen, quienes reciben más de 4.000 perros al año que son rescatados de las calles en Estados Unidos.

"Pero a raíz de que se supo que Monte es una estrella de cine han aumentado las adopciones. Han adoptado a 200 animalitos desde que se enteraron de la noticia y está viniendo más gente", se congratula Corral.



Cuando adoptaron a Monte, en HALO desconocían que las personas que venían a verlo lo consideraban para ser la estrella de una película de Disney, pero en el refugio estaban convencidos de que Monte tenía las cualidades necesarias mucho antes de que los especialistas lo descubrieran, dice Allen.



"Cuando llegó al refugio fue súper amable, saludaba a la gente de inmediato, daba besos, le encantaba la atención, sabía sentarse y sabía cómo caminar bien con una correa", recuerda.



La cofundadora de HALO asegura que "definitivamente" Monte es la pieza perfecta para el papel del adorable "vagabundo".



"Es una mezcla de terrier de algún tipo, es un perro callejero, que por cierto eso viene a ser un cumplido, pues eso es lo que hace que esto sea más genial", puntualiza.



Para ella, Monte "realmente representa lo grandiosos que son los perros de refugio, quienes son amigables y pueden ser extrovertidos".



Actualmente Monte vive en California y su vida cambió de vagar por las calles de Nuevo México a prepararse para su debut como actor, y todo gracias a que "enamoró" a Mark Forbes, el entrenador de animales de la película.

Monte compartirá créditos junto a una cocker spaniel llamada Rose, quien interpretará a "Lady", y los actores Justin Theroux y Tessa Thompson, que serán las voces de ambos canes.



Sam Elliott, Janelle Monae e Yvette Nicole Brown también prestan sus voces en esta nueva versión, que se suma al "boom" de Disney por versionar sus clásicos animados realizando "remakes" de acción real como "Aladdín" (2019), "Dumbo" (2019), "La Bella y la Bestia" (2017) o "La Cenicienta" (2015), entre otros.



Allen destaca que es el primer perro estrella de cine que recuerda que fuera encontrado en HALO en sus 25 años a la cabeza del refugio.



"Hay cachorros que se han utilizado en comerciales, pero nada como esto", destaca.