Agencia ICE elimina línea de ayuda gratuita para migrantes

En su séptima temporada Orange is the New Black trata de dos mujeres arrestadas por ICE y que al mencionar la línea telefónica propiciaron que la agencia bloqueara la ayuda a los migrantes. Foto: Netflix.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La serie de Netflix Orange is the New Black (El naranja es el nuevo negro) provocó, sin querer, que la agencia ICE bloqueará una línea de ayuda gratuita para los migrantes.



Luego que la serie, que cuenta la historia de un grupo de migrantes presas, se refiriera a la línea de ayuda gratuita, el servicio de inmigración se encargó de bloquearlo.



Orange is the New Black, en su séptima temporada trata de dos mujeres, una arrestada por ICE en un club nocturno, y la otra, que tras cumplir su sentencia es enviada a un centro de detención.



En el quinto episodio, una de ellas se entera que existe una línea telefónica gratuita a través de la cuál puede contactar a un abogado de oficio, pero otra le advierte que si se enteran de que está usando esa línea, el gobierno la cancela.



Eso es exactamente lo que sucedió, según la denuncia de un grupo activista de California, pues solo dos semanas después del capítulo, la agencia ICE canceló la línea de ayuda gratuita, que existía realmente, según informa el diario Los Ángeles Times.

Grupo pro-migrantes denuncia bloque de línea

Freedom Fighters (Guerreros de la libertad) aparece en la serie de Netflix. Desde 2013 tiene una línea que recibe hasta 14,000 llamadas, al mes, de inmigrantes que necesitan un abogado.



El pasado 7 de agosto esta línea quedó interrumpida, según denuncia el grupo por decisión de ICE, y ahora debe usar un número de pago.



Las líneas deben ser aprobadas por el Departamento de Justicia. Los números gratuitos (1-800) regulares no funcionan desde los centros de detención, y los migrantes deben pagar por llamar a cualquier otro teléfono.



El grupo activista pidió a la agencia ICE reactivar la línea de ayuda gratuita y la petición es respaldada por seis actrices de la serie de Netflix y 100 organizaciones de derechos civiles.