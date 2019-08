Perú jugará sin Guerrero los amistosos contra Ecuador y Brasil en EE UU

LIMA, PERÚ.- Perú jugará sin su goleador e ídolo Paolo Guerrero los amistosos contra Ecuador y Brasil en Estados Unidos el mes próximo, informó este viernes su seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, tras convocar a 24 jugadores.



"Siempre consideramos los pedidos de los jugadores", dijo Gareca en conferencia de prensa, al anunciar que aceptó la solicitud del delantero para no ser convocado.



"Nosotros accedimos, teníamos programado convocarlo, pero él pidió (porque) tiene una situación particular, muy especial", explicó Gareca.



El delantero de 35 años no fue llamado para los dos primeros fogueos de la selección inca desde que logró en julio el subcampeonato de la Copa América de Brasil-2019.



La final de la Copa América entre Brasil y Perú, que ganó el anfitrión, se reeditará el 10 de septiembre en el amistoso que se jugará en Los Angeles.



Guerrero priorizó los partidos que tiene con su club, el brasileño Internacional de Porto Alegre.



Inter tiene programado el partido de vuelta ante Flamengo por cuartos de final de la Copa Libertadores el 28 de agosto.



Además el club 'Colorado' tiene el 4 de septiembre un partido fundamental frente al Cruzeiro por la semifinal de la Copa de Brasil.



Rodrigo Caetano, director deportivo del Internacional, solicito hace diez días a la Federación Peruana de Fútbol que Guerrero no fuera llamado. Sin embargo, Gareca dijo este viernes que no acepta "pedidos institucionales", pero sí de los jugadores.



El partido contra la selección ecuatoriana, que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez, se jugará el 5 de septiembre en el estadio Red Bull Arena, en Nueva Jersey.



Este duelo será el primer fogueo de la selección inca tras la Copa América y cinco días después se medirá con Brasil.



Luego, la selección de Perú se medirá a su par de Uruguay en encuentros de ida y vuelta en Montevideo y Lima, el 11 y 15 de octubre, respectivamente, según la Federación Peruana de Fútbol.



Todos estos fogueos son de cara a las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar-2022, que comienzan en marzo de 2020.