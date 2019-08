Olimpia cae ante el Forge FC en el debut de Liga Concacaf   

A Olimpia, la desventaja en el marcador no lo hizo reaccionar, pues no logró aproximarse al área de su rival producto del asedio ofensivo al que estaba sometido.

HAMILTON, CANADÁ.- Olimpia cayó 0 a 1 ante el Forge FC canadiense la noche de este jueves en el juego de ida de la Liga Concacaf por los octavos de final en el estadio Tim Hortons.



Olimpia no tuvo tiempo de acomodarse. A penas proyectó una fallida jugada contra su adversario antes de que fuese sorprendido.



Tres minutos fueron suficientes para que el novato Forge FC anotara su primer gol en el certamen luego de un robo en el centro del campo a Matías Garrido, virtud que fue aprovechada por Christopher Nanco, quien tras una habilitación, cruzó el esférico y lo mandó dentro de la portería de Edrick Menjívar.



A los 11 minutos, el capitán de la localía, Kyle Bekker, sacó un disparo de pierna derecha de uno 15 metros que terminó rechazado por el travesaño del cuadro nacional. Los vestidos de naranja eran mejores.



Por un total de 15 minutos fue sumamente mejor el Forge, que tuvo una tres oportunidades para anotar el 2 a 0 a su favor.



Fue hasta los 16 que el equipo de Pedro Troglio cobró su primer tiro de esquina del choque. Para ese entonces, los hondureños ya empezaban a dar destellos en ataque.



Cinco más tarde (21), el defensor Giuliano Frano le cometió una falta a Matías Garrido dentro del área chica, situación que fue sancionada como penal.



A los 29 Júnior Lacayo no aprovechó una filtración desde la izquierda de Elmer Güity; a los 32 los Leones volvieron a fallar por medio de Jorge Benguché y a los 35, nuevamente la ineficiencia en ofensiva limitó a los catrachos en su búsqueda de la paridad.



Los Albos siguieron intentando, pero el tiempo fue dilatando el partido hasta su final del primer complemente.

Segundo tiempo

Nuevamente fue el Forge FC que intentó sorprender a Olimpia en los primer momentos. A los 48 y a los 53 estuvo cerca de hacer más grande el resultado en el marcador.



El Rey de Copas siguió con el mismo problema del primer tiempo: la definición. Elmer Güity fue el encargado de hacerle daño a los canadienses por la banda izquierda, en donde logró hacer varios centros al área, pero la poca eficacia de la artillería melenuda no logró interceptar el balón.



Pero el Forge no se hizo menos, también siguió generando. Su estrategia fue el contragolpe. Luego de que Olimpia fallara una jugada, los delanteros naranjas salieron en contraataque, pero la zaga olimpista lo contuvo.

La suerte no favoreció a Olimpia que intentó y buscó descifrar el cerrojo del Forge, pero simplemente no logró la clave para anotar el gol que le diera la igualdad.



Y es así cómo el Viejo León cayó 1 a 0 ante el modesto Forge canadiense que participa por primera vez en la Liga Concacaf, y que lo hizo con una victoria ante el primer campeón del torneo en 2017.

