Temen por la vida del joven señalado por muertes en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La familia de Edwin Manuel Midence, seguidor del Motagua señalado por error como sospechoso de las muertes en el Estadio Nacional, ahora teme por la vida del joven.

El joven de 26 años que el miércoles fue capturado por la policía en la aduana Las Manos, cuando regresaba de presenciar el partido contra Managua FC en Nicaragua, fue liberado ese mismo día tras comprobar que no tiene relación con los hechos violentos que dejaron cuatro muertos.

Este jueves su tía, Melva Midence, entre lágrimas aseguró que lo sucedido "no se lo desea a nadie". "Ellos (la Policía) lo que tienen que hacer es investigar bien las cosas y no ponernos en peligro y vergüenza", dijo.

Edwin abandonó su casa por temor a represalias tras ser exhibido

Consciente de que ahora su vida corre peligro, la señora contó "mi sobrino tuvo que irse de esta casa, por seguridad de su vida...está peligro".



Confesó además que teme por sus hijos y sus otros sobrinos, que viven con ella porque sus padres están fuera.



"No es fácil de lo que lo acusan, Dios es grande y a partir de hoy la vida que le toque emprender tendrá que ser de la mano de Dios para que este seguro", comentó.

Doña Melva confió que su sobrino "sí sigue al Motagua, pero el sábado no fue al estadio porque estuvo en el cumpleaños de un vecino".

Incluso existen conversaciones en un chat -a la hora de los disturbios- cuando su sobrino estaba en el convivio.

Las familias están sufriendo

La angustiada mujer dijo comprender el dolor de las familias que perdieron a sus parientes, ella misma perdió a su padre y a su hermano (papá de Edwin) en hechos violentos. "Entiendo ese dolor tan terrible..", dijo.



La angustiada mujer confirmó además que la ropa decomisada por la Policía, y que trascendió tenía sangre, en realidad era de otra persona que trabaja en el oficio de pintura junto a Edwin y que las marcas no son de sangre, sino de anticorrosivo y tapagoteras.

La mujer aseguró que la Policía llegó a su casa preguntando por un tal "Topito" al que no conoce, pero al ver la bandera de Motagua lo vincularon.



"Me duele, mi criatura peligra...no nos queda más que seguir adelante, mi muchacho ni siquiera me dijo para donde va", dijo al asegurar que Edwin Manuel Midence dejó su casa por que teme que las familias de los fallecidos tomen represalias sin estar vinculado a las muertes.