Miley Cyrus: "Me rehúso a admitir que mi matrimonio terminó por un engaño"  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Tras muchas especulaciones en torno al inesperado divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, finalmente la cantante reveló los verdaderos motivos de su separación a través de redes sociales.

La estrella fue tajante en cuanto a las versiones de las redes sociales y desmintió que todo se haya terminado por infidelidad.

A continuación el mensaje íntegro que escribió Miley Cyrus en su cuenta oficial de Twitter:

"Debo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo y el público, 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar.



No es ningún secreto que durante mi adolescencia y principios de mis 20's estuve de fiesta. No solo he fumado, sino que me he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar en ‘molly’ y consumir (cocaína) en el baño.



La he cgd* y también puse el cuerno en mis relaciones pasadas cuando era joven'... Perdí un gran acuerdo comercial con Walmart a los 17 por fumar marihuana de un bong; me corrieron de un hotel en Transylvania por lamer un pastel en forma de pene que le regalé a Liam. Me columpié en una bola de construcción desnuda y probablemente hay más fotos mías desnuda en internet que cualquier otra mujer mujer en la historia.

Pero al verdad es, que en cuanto Liam y yo nos reconciliamos, realmente lo decía en serio y estaba comprometida con la relación. No hay secretos que revelar. He aprendido experiencias de todo en mi vida. No soy perfecta, ni quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes y al final del día, HE CRECIDO'.



Puedo admitir muchas cosas, pero lo que me rehúso a admitir es que mi matrimonio terminó por un engaño. Liam y yo hemos estado juntos una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, yo amo a Liam y siempre lo haré', declaró esta celebridad.



Pero en este punto tuve que tomar una sana decisión por mí y dejar mi vieja vida en el pasado. Estoy más sana y feliz que nunca ¡más de lo que había sido en mucho tiempo! Puedo decir que estoy twerkeando, fumando marihuana y más... pero no soy una mentirosa... Estoy orgullosa de decir que simplemente estoy en un lugar diferente a cuando era joven", finalizó Miley Cyrus en su sorprendente declaración.

Miley Cyrus junto a su exesposo. Foto AFP



Controversia

Además de exponer abiertamente las razones de su divorcio, Miley aceptó que ha cometido muchos errores en el pasado, pero aclaró que con Liam se portó mucho mejor de lo que la mayoría de las personas imagina.

La pareja se casó en diciembre en una ceremonia privada después de una relación intermitente de una década.



El 12 de agosto, Hemsworth emitió un comunicado para confirmar la separación y "desearle nada más que salud y felicidad en el futuro" a Cyrus.