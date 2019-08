Rechazan petición para desarchivar caso de Neymar por violación en Brasil

SAO PAULO, BRASIL.- La Justicia del estado brasileño de Sao Paulo rechazó este jueves la petición de la modelo Najila Trindade para desarchivar el caso y que fuesen retomadas las investigaciones de su acusación por violación contra el futbolista Neymar.



"Niego la petición para desarchivar, en manifestación de la defensa, de los autos (del caso), debido a que no vislumbro ningún tipo de irregularidad o impedimento", profirió la jueza del tribunal especializado en violencia machista Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, quien había determinado archivarlo.



Por "falta de nuevas pruebas" y "realizado el análisis de la valoración de la declaración de la víctima por el titular de la acción penal, se tomó la decisión de homologar el caso para ser archivado y por eso se hace innecesario el pedido", apuntó Vieira de Moraes.



La jueza volvió a ratificar el parecer de la Fiscalía y determinó mantener el cierre de las investigaciones contra Neymar, iniciadas a partir de una denuncia por violación interpuesta a finales de mayo por la modelo, quien alega que sufrió un asalto sexual cuando visitó al jugador del París Saint-Germain en la capital francesa.



El Ministerio Público de Sao Paulo había seguido la tesis defendida por la Policía Civil y decidió no presentar cargos penales contra Neymar al "no haber pruebas suficientes de lo que fue declarado por la víctima".



Las fiscales consideraron que Trindade mencionó que tenía pruebas de la supuesta violación en unos vídeos que guardaba en su teléfono móvil, el cual se negó a entregar y después aseguró que se lo robaron, llegando a inculpar a la Policía por el hurto y por eso las autoridades denunciaron a la mujer por "calumnia".



La Policía brasileña también investiga si la modelo presentó una denuncia falsa de acusación por violación contra el delantero.



"Toda persona que mueve al Estado, a la Policía, por una falta a la verdad puede ser castigada y existe, sí, una investigación contra ella", declaró a finales de julio el director del Departamento de la Policía Judicial (Decap) de Sao Paulo, Albano de Paula Santos.



Después del caso ser archivado a comienzos de agosto, Neymar dijo que, a partir de este escándalo, que surgió mientras estaba concentrado con la selección brasileña para la Copa América, que luego se perdió por lesión, su "mundo se derrumbó" y cayó "al suelo", pero ahora se encuentra "aliviado".