Critican a Margot Robbie por exceso de Photoshop en sus piernas

SÍDNEY, AUSTRALIA.-Margot Robbie ha sido el blanco de las críticas luego de publicar una foto que forma parte de la revista Vogue. Según los fans, en la imagen se nota el exceso de Photoshop que le hicieron a sus piernas.



La modelo australiana compartió la foto con sus 16.4 millones de seguidores de Instagram, sin embargo, no obtuvo comentarios muy halagadores.



De inmediato, todos comenzaron a bombardear la publicación con opiniones negativas, principalmente refiriéndose al exceso de retoque digital.

Reacciones

"Me rehúso a creer que esas piernas son de un ser humano", "¿Dónde está tu otra pierna?", "muy linda pero ¿Qué le está pasando a tus piernas?", "estoy realmente confundido acerca de sus piernas", "reina de una pierna", "no entiendo, ¿Eso es una pierna?", fueron algunos de los comentarios que dejaron en el perfil de Instagram de la australiana.



En la foto el rostro de Margot Robbie se ve normal, pero en las piernas es todo lo contrario. Sus extremidades inferiores lucen muy delgadas en comparación a la parte de arriba.



La instantánea, que está en blanco y negro, ha generado casi un millón de likes y miles de comentarios, unos halagándola y otros criticándola.



Hasta ahora Margot Robbie no se ha pronunciado sobre el presunto exceso de Photoshop.

Modelo y productora

Margot Robbie no solo se dedica al modelaje, la guapa chica de ojos azules también es productora y actriz de cine.



De acuerdo a rumores cercanos, la estrella de Vogue podría tener un romance con Brad Pitt, después del rodaje de Once Upon.

