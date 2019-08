Barcelona espera reaccionar ante el Betis en el posible regreso de Messi

Leo Messi aún no debuta en esta temporada en la Liga. (EFE)

MADRID, ESPAÑA.- Luego del revés inicial, el FC Barcelona necesita reaccionar en la segunda fecha de la Liga española, este domingo ante el Betis en el Camp Nou, mientras la afición culé confía en el regreso salvador de Leo Messi tras su lesión.



La derrota 1-0 en San Mamés ante el Athletic Club, unida a las bajas por lesión de los delanteros Luis Suárez (gemelo) y Ousmane Dembélé (muslo), han disparado la presión para el vigente campeón liguero.



A la espera del desenlace de la interminable novela por entregas del caso Neymar, en Barcelona se espera con impaciencia el regreso de Messi, que no realizó entrenamiento junto al resto del grupo hasta el miércoles, luego de una lesión en el gemelo derecho.



Partidario de no tomar riesgos con su estrella, el técnico Ernesto Valverde podría esta vez verse obligado a adelantar su regreso ante la plaga de lesiones en la línea de ataque. El único delantero apto es el francés Antoine Griezmann, quien no rindió al nivel esperado en Bilbao, pero que espera agradar a su nuevo público del Camp Nou el domingo.



¿Cómo será recibido? Después de una larga espera, 'Grizi' acabó firmando por el Barça, donde deberá hacer olvidar con juego y goles el famoso documental de 2018 en el que anunciaba su deseo de seguir un año más en el Atlético de Madrid.



Tampoco empezó bien la temporada su rival verdiblanco. El Betis cayó en Sevilla en su estreno ante el Valladolid (2-1).



Esta segunda fecha vivirá asimismo un derbi andaluz (Granada-Sevilla), un derbi valenciano (Levante-Villarreal), mientras que el Real Madrid de Zidane se reencontrará con su público el sábado ante el Valladolid.



El domingo, otro derbi opondrá en la periferia de Madrid al Leganés con el Atlético de Madrid.