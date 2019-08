La sencillez de Kate y el príncipe William al viajar en vuelo económico

LONDRES, INGLATERRA.- La realeza británica tiene los pies puestos sobre la tierra. El príncipe William y Kate Middleton fueron captados mientras se bajaban de un vuelo económico con destino a Escocia.



A diferencia del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, que han estado en el ojo del huracán por gastar sumas exageradas de los fondos públicos para realizar sus lujosas vacaciones, los duques de Cambridge abordaron un avión comercial con un valor de 73 euros.



Este jueves, los esposos que residen en el castillo de Kensington junto con sus hijos, tomaron el vuelo "low cost" (bajo costo) a las 8:45 am, partiendo desde el aeropuerto internacional Norwich hacia el aeropuerto de Aberdeen.



Al llegar a su destino, bajaron del avión en compañía de guardaespaldas, donde de inmediato varios vehículos esperaban por ellos.



Se presume que el duque y la duquesa de Cambridge, llegarían a visitar a la Reina Isabel II y al príncipe Felipe, al castillo de Balmoral en Escocia, donde suelen pasar los fines de semana.

¿Cómo fue el viaje con la familia británica?

Según información del diario Daily Mail, los pasajeros que acompañaban la Familia Real, se mostraron sorprendidos al ver que la realeza tomaba un vuelo de ese tipo.



"La Familia Real estaba sentada justo en la parte delantera. Nadie sabía que estaban en el vuelo. Más tarde me di cuenta de que la madre de Kate estaba sentada unas pocas filas delante de mí", contó un viajero al tabloide británico.



Por otra parte, el príncipe William se mostró como una persona particular, cargó las maletas, mientras sus pequeños George y Charlotte corrían muy emocionados al lado de su padre.



Al mismo tiempo, Kate Middleton caminaba detrás de su esposo sosteniendo en brazos a Louise, en compañía de la niñera.

El príncipe William y su esposa Kate Middleton junto con sus hijos George y Louise. Foto: @kensingtonroyal.



Reacciones

Al ver el gesto de los duques de Cambridge, un biógrafo británico afirmó que la Familia Real si puede tomar vuelos de bajo costo. Sin embargo, las especulaciones sobre los ostentos viajes de los duques de Sussex al volar en jet privado por seguridad, asegura que no son necesarias, porque al igual que su hermano, Harry también podría hacer lo mismo.



Además, recalcó: "William y Kate volando en una aerolínea económica demostraron que puedes hacerlo, no hubo problemas en el vuelo, y si sucedía contaban con sus oficiales de protección".



La acción que tomó el príncipe William y Kate Middleton causó furor en la prensa y en los ciudadanos y ahora no paran las comparaciones con los duques de Sussex que gastan enormes sumas de fondo públicos para tomar viajes de placer.



