Coutinho no debutará como titular el sábado con el Bayern Múnich

MÚNICH, ALEMANIA.- El brasileño Philippe Coutinho, que pasó esta semana del FC Barcelona al Bayern de Múnich, no está aún totalmente preparado físicamente y no será titular el sábado ante el Schalke, anunció este jueves el técnico del equipo bávaro Niko Kovac.



"Todavía no está al nivel físico necesario para jugar 90 minutos, él mismo nos lo dijo y es nuestra impresión", declaró el técnico durante su conferencia de prensa de antes del partido, la víspera de la segunda fecha de la Bundesliga.



"No tomaremos ningún riesgo (...), no se entrena desde hace dos semanas", añadió el técnico croata, aunque el jugador figura en la nómina de convocados para el partido.



Coutinho fue recibido en Múnich -y en Alemania- como una estrella, y su debut en la Bundesliga es esperado con impaciencia, mientras el Bayern cuenta ya con dos puntos de retraso respecto a sus principales rivales, el Borussia Dortmund y el Leipzig, tras su empate a dos ante el Hertha Berlín.



El otro refuerzo del mes de agosto, el croata Ivan Perisic (Inter Milán) sí está en plenas condiciones y podría ser titular el sábado, afirmó su entrenador.



"Ivan tiene el mismo nivel de preparación que nosotros, jugó varios partidos de preparación con el Inter", indicó Kovac. "Es una opción (para el sábado), quizá de inicio", añadió.