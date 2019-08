Farruko muestra su historia en nueva serie de HBO “En letra de otro”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Farruko se presenta con honestidad en el documental de HBO Farruko: "En letra de otro" en el que a través de las canciones de otros artistas relata momentos clave de su vida.



El astro puertorriqueño galardonado con el Latin Grammy se ha dado a conocer con temas como “Mi forma de ser” y “Obsesionado”.



Para su documental "En letra de otro", que se estrena el viernes en HBO, Farruko tenía libertad total para escoger las canciones de otros autores y no solo incluyó al género urbano, sino que tiene agradables sorpresas como “Vuelvo a nacer” del salsero Frankie Ruiz y “Clavado en un bar” de Maná.



“Yo siempre he admirado a Maná porque son un grupo de rock que siempre ha fusionado con el reggae y yo soy un fanático del reggae”, apuntó.

El dúo puertorriqueño reconoce en el documental de HBO que al grabarla en los años 90 no quedó como les habría gustado así que aprovecharon la oportunidad para hacer una nueva versión con Farruko e interpretarla como la habían soñado.



El astro adelantó que planean publicarla como sencillo más adelante.



El documental de HBO muestra también aspectos desconocidos, o poco conocidos de Farruko, especialmente sus orígenes en Bayamón, Puerto Rico, un pueblo de San Juan marcado por la delincuencia, pero donde también la gente sabe divertirse.



“Pero yo crecí ahí en ese pueblo y es mostrarle al mundo que no importa de dónde tú vengas, uno puede cambiar las cosas. Es darles un mensaje que no necesariamente tienes que limitarte por el lugar donde creciste o naciste”.

La vida de Farruko reflejada "en letra de otro"

La dura realidad de Bayamón se ve reflejada en un momento en el que dedica “Hay una lágrima” de Divino a Jova, uno de sus mejores amigos, quien fue asesinado.



“He perdido muchos amigos que quizá no encontraron su talento, su arte, su destino”, dijo. “La necesidad los obligó a dedicarse a lo que es la calle y tú sabes que esto tiene solamente dos caminos, la cárcel o el cementerio”.

El mismo Farruko cuenta que tuvo problemas con la ley cuando era joven al presentar “Me trancaron”, otra canción de Divino hecha para Tempo, un intérprete de música urbana puertorriqueño que pasó 11 años en prisión.



“Llega el momento que tú despiertas y dices ‘necesito de nuevo volver a reencontrarme con lo que eran mis raíces, con lo que soy yo, mi esencia, para poder sentirme completo’ y eso es "En letra de otro".