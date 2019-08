Rescatan a hondureña que estaba secuestrada con un bebé en Estados Unidos

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer hondureña que permaneció secuestrada durante un mes en Carolina del Norte, Estados Unidos, fue rescatada por la policía el miércoles, luego de haber llamado al sistema de emergencia 911 pidiendo ayuda.

"Me tienen encerrada en una casa y ando con un bebé, no me dejan salir", se escucha decir a la hondureña, con cierto grado de nerviosismo, en su llamada al 911.

"Me pone una pistola eléctrica, el otro día me le quise escapar y me metió del pelo con la pistola", denuncia la mujer, refiriéndose a su secuestrador. La migrante permaneció en cautiverio durante más de 30 días junto a un bebé, el cual se desconoce si es su hijo.

El audio de la comunicación de la víctima con las autoridades fue publicado por el sistema de emergencias.

El secuestrador

Según las autoridades, el secuestrador fue identificado como James Ryan Peterson, quien enfrenta cargos por los delitos de secuestro, esclavitud involuntaria y esclavitud sexual, así como tráfico de humanos de un adulto y de un menor.

La policía confirmó que Peterson usó una pistola eléctrica en el estómago de la víctima y cometió actos lascivos contra ella en varias ocasiones.

De acuerdo con la cadena hispana Telemundo, el sospechoso la llevó desde Honduras de manera ilegal, por lo que, las autoridades no descartan que se trate de una víctima más de una red de tráfico de humanos; se presume que habrían otras mujeres en la misma situación.

Lázaro Ramos, algualcil del Condado de Pender, aseguró a la cadena Telemundo que, independientemente del estatus migratorio, se está trabajando para brindar protección a las víctimas de este tipo de delitos. "Esto no tiene nada que ver con las personas que son ilegales, tiene que ver con las personas que han sido retenidas en contra de su voluntad", reiteró.

Ante la gravedad del caso, la hondureña podría aplicar a una Visa U, que se le otorga especialmente a las víctimas de ciertos crímenes como abuso físico, sexual o psicológico, y así quedarse en Estados Unidos para defender su caso.