Twitter dispuesto a reunirse con el United por insultos racistas a Pogba

LONDRES, INGLATERRA.- Representantes de Twitter, en el foco de las críticas luego de los insultos racistas de usuarios contra Paul Pogba, se reunirán con el Manchester United, anunció este miércoles la red social.



"Las próximas semanas, representantes de Twitter se reunirán con el Manchester United, Kick It Out (una organización que lucha contra la discriminación en el fútbol) y con cualquier miembro de la sociedad civil interesado en escuchar cómo Twitter trabaja de forma proactiva para combatir las discriminaciones racistas contra algunos futbolistas en el Reino Unido", indicó la red social en un comunicado.



"Siempre hemos mantenido un diálogo abierto y sano con nuestros compañeros, pero sabemos que tenemos que hacerlo mejor para proteger a nuestros usuarios. Los comportamientos racistas no tienen sitio en nuestra plataforma y los condenamos con firmeza", añadió.



El campeón del mundo francés es el tercer jugador en Inglaterra en recibir insultos racistas de manera importante la semana pasada en las redes sociales por fallar un penal -que privó a su equipo de la victoria-, luego del joven atacante inglés del Chelsea Tammy Abraham y del marfileño Yakou Meite, que juega en la segunda división inglesa con el Reading.



Su compañero en el United Harry Maguire pidió el martes a Twitter y a Instagram mayor severidad contra los "trolls patéticos".



Además, el seleccionador del equipo femenino de Inglaterra Phil Neville hizo un llamamiento este martes al boicot de las redes sociales por los jugadores de fútbol.