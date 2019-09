500 lempiras les daban a falsos zapateros que fueron usados en el saqueo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONURAS.- Transferencias de fondos a cuentas y emisión de cheques para pagos de contratistas falsos son parte de los medios probatorios valorados por el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción para dictarle un fallo condenatorio a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila.

De acuerdo con la calificación jurídica, participación, concursos y fundamentos de derecho que son parte del fallo dictado en el caso “Caja chica de la dama”, acredita que “Mi Rosa” transfirió el 22 de enero de 2014 la suma de 12,272,051.42 de lempiras de la cuenta 50790 de un banco nacional registrada a nombre de Casa Presidencial hacia una cuenta de cheques personal número 6536603 de la misma institución.

Después, emitió 45 cheques a favor de personas naturales y jurídicas con una suma total de 13,190,970.94 lempiras, acreditándose que algunos cheques se libraron para saldar gastos personales como pagos de tarjetas de crédito, matrículas en centros educativos, entre otros.

“La cuenta de cheques personal número 6536603 a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila mantuvo saldos por valor de 13,212,784 lempiras durante su vigencia mediante tres operaciones pasivas como ser depósitos provenientes de la cuenta 50790 por valor de 12,272,051.42 lempiras, traslado de la cuenta 872628 por valor de 885,707 lempiras, créditos por intereses por valor de 55,026 lempiras, lo que ha sido apreciado en prueba consignada en folio 881”, detalla esta parte de la resolución judicial que consta de 66 páginas.

A través de pruebas periciales se concluyó que los fondos que dispuso la esposa del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, no solo provenía de fuentes estatales, sino de donantes nacionales y extranjeros que entregaban los mismos bajo la creencia que lo hacían al Estado y no de forma directa a Bonilla Ávila.

Por unanimidad de votos, los jueces condenaron a “Mi Rosa” por ocho ilícitos de fraude al igual que tres delitos de apropiación indebida.

VEA TAMBIÉN: FOTOS: Las joyas que Rosa Elena de Lobo tenía guardadas en la caja fuerte de un banco

Debido a esto podría enfrentar una pena mínima de 58 años y una máxima de 87 años.

Además, la que fue considerada como cabecilla de una red de blanqueo de capitales deberá pagar una sanción o multa por el valor del diez por ciento del monto defraudado así como enfrentar una inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión. Mientras que por los delitos de lavado de activos y de malversación de caudales públicos fue absuelta la encausada debido a que no puede ni debe ser considerada como funcionaria pública en razón de que carece de un título habilitante.

Programa social

En la misma parte de la sentencia se expone que Bonilla de Lobo realizó el programa denominado Calzando a los Niños de Honduras como parte de la proyección social, para lo cual firmó contratos con ocho zapateros del sector informal.

Estas personas fueron escogidas por Julio Galdámez, quien ya falleció y era el encargado de la iniciativa a su vez de pagar los contratos.

Luego de que elaboraba los documentos para poder suscribir contratos, estos fueron firmados por Saúl Escobar Puerto, el exsecretario privado de Rosa Elena y al mismo tiempo representante del Despacho de la Primera Dama en el período 2010 al 2014.

“Posteriormente, el señor Galdámez Figueroa procedió a la elaboración de las actas de entrega de zapatos para justificar que Rosa Elena Bonilla Ávila librara los cheques de pago de la cuenta 00110250790 a nombre de Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama por un monto de seis millones 96,424 lempiras y de la cuenta 6536603 a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila por un monto de dos millones 430,000 lempiras, para luego ser cambiados por los ocho supuestos zapateros, quienes al tener en su poder el dinero en efectivo lo entregaban a Galdámez a cambio de una pequeña comisión”, plantea el escrito. Varios cheques libró “Mi Rosa”, por un monto de 387,125.96 lempiras para Escobar Puerto y 119,800 lempiras a favor de Galdámez Figueroa. Estos cheques carecían de respaldo o justificación legal para realizar los pagos.

LEA: Los lujos de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo: Más de 900 joyas tenía en caja fuerte de banco

Por otra parte, la ex primera dama libró vía cheques con un monto de siete millones 980,528.94 lempiras para realizar pago de tarjetas de crédito, incluyendo a centros educativos de sus hijos menores.

En el apartado de los testimonios contenido en el veredicto, mismos que fueron brindados por testigos protegidos, aclararon que ellos no son zapateros, nunca entregaron calzado y que los documentos que firmaron no eran válidos.

Los declarantes en esta causa señalaron que cuando tenían el cheque en sus manos procedían a cambiarlos y el dinero se lo entregaban al señor Julio Galdámez, quien a cambio les daba una pequeña comisión que rondaba alrededor de 500 lempiras. “Rosa Elena Bonilla era la que firmaba los cheques para pagos de contratistas de falsos zapateros, advirtiendo el Tribunal que por la posición de dominio que tenía la encausada ella incurriría en los delitos de fraude a título de autora por inducción”, conforme a lo que establece el fallo en este caso.

7, 980,528.94 fue el monto que la ex primera dama de Honduras libró para realizar el pago de tarjetas de crédito.

En ocho delitos de fraude en el grado de participación a título de autor directo en perjuicio de la administración pública se declaró la responsabilidad penal a Escobar Puerto, que podría enfrentar una condena mínima de 48 años y 72 años de reclusión como máxima.

En tal sentido, se subrayó que “por completar por propia mano la elaboración y suscripción de los contratos con proveedores falsos en colusión con el fallecido Julio Galdámez, quien proporcionaba nombres de proveedores falsos y recibía el monto del valor de los cheques a cambio de pequeñas comisiones, todos ellos para obtener los beneficios económicos generados por ocho ilícitos de fraude por un valor de seis millones 96,424 lempiras que fueron erogados de la cuenta oficial de cheques 50790”.

Insostenible

El defensor de “Mi Rosa”, Juan Carlos Berganza, mencionó ayer en un foro televisivo que “este caso es insostenible, usted le dice son fondos públicos no porque la lógica lo diga o porque yo lo creo, lo tiene que decir la ley; la apropiación indebida no fue acusada por el Ministerio Público, los fraudes tampoco; esa fue una recalificación que hizo el Poder Judicial y el juez no se puede convertir en acusador”.

“El Tribunal lo que hizo fue torcer la ley para generar una condena y por lo tanto lo que nosotros aspiramos es que en el recurso de casación vamos a desvanecer esto que arbitrariamente han hecho”, agregó.

Seis días restan para la celebración de la audiencia de individualización de la pena concreta en la dependencia del Poder Judicial, donde la cónyuge de “Pepe” Lobo, al igual que Saúl Escobar, conocerán si se les dicta la mayor o menor pena por la que fueron sentenciados

Mauricio Mora Padilla, cuñado de Bonilla Ávila y que fue nombrado como coordinador del programa presidencial de Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco) en el mismo período, fue el único de los procesados absuelto de toda responsabilidad penal por insuficiencia probatoria, por lo que ya goza de nuevo de su libertad