Kim Kardashian presume la valentía de su hija al jugar con serpientes

NASSAU, LAS BAHAMAS.- Kim Kardashian compartió un video a través de su cuenta personal de Instagram mostrando lo valiente que es su hija Chicago West Kardashian al jugar con una serpiente.



En el video, la pequeña aparece observando al reptil mientras sonríe. En ese momento su madre también le dedica unas palabras.

El vídeo ha causado polémica

Las publicaciones de la socialité continúan causando polémica y estas apuntan a que ella y los activistas defensores de los derechos de los animales no serán amigos a corto plazo.



Según medios internacionales, Kim Kardashian, madre de cuatro hijos, en sus últimas publicaciones en redes sociales muestra en reiteradas ocasiones a varios animales y su última publicación no es la excepción.



En la publicación se ve cómo la pequeña de apenas un año de edad juega con una serpiente alrededor de su cuello; en el fondo se puede escuchar una voz que dice “mira a Chi chi”, mientras que Chicago West analiza detenidamente al reptil en constante movimiento.



La publicación alcanzó en menos de una hora millones de reproducciones y miles de comentarios, unos alabando la acción de la madre por alentar a su hija a ser valiente.



Por su parte, varios activistas defensores de animales no tardaron en verter su opinión, mismos que argumentaron que ningún padre debería alentar a sus hijos a tratar a los animales como juguetes.



Kim Kardashian no emitió comentario ante las negativas reacciones de algunos de sus seguidores y defensores de animales.