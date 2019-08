Rambo de León reacciona tras aparición de supuesta hija de 18 años en Uruguay

MONTEVIDEO, URUGUAY.- El exjugador hondureño Julio César Rambo de León conoció este miércoles sobre la existencia de una supuesta hija uruguaya, quien está por cumplir 19 años de edad.

EL HERALDO se contactó en exclusiva con la joven Abril Victoria González Benítez, quien aseguró que está dispuesta a someterse a pruebas de ADN para comprobar lo que su mamá le afirma, que el exmundialista hondureño es su papá.

Ante ello, Julio César Rambo de León se limitó a decir que espera conocer pronto a la chica y así despejar las dudas sobre su paternidad. No obstante, no negó que existe la posibilidad de parentesco.

"Realmente no sé nada, tras contactarla daremos la versión", fueron las palabras del exfutbolista que militó en el fútbol uruguayo en el 2001 en el Club Deportivo Maldonado.

"Primero quiero contactarla", enfatizó Rambo.

Así es la supuesta hija de Rambo de León que nació en Uruguay.



La historia de Abril

Nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre del año 2000. Hija de una periodista uruguaya y amante de las mascotas, Abril es pasante de la carrera marketing, vive con su novio y está esperando un bebé.



En entrevista con EL HERALDO, la joven uruguaya confesó que está dispuesta a someterse a una prueba de ADN.



"Si hay que hacer pruebas de ADN, yo no tendría problema. Sería un alivio para mí. Si lo tuviera frente mío -a Rambo- no sabría qué hacer. Es una situación que uno se puede imaginar, pero no cabe en la cabeza, después de casi 19 años encontrarme con él sería una etapa de mi vida que no podría dejar pasar. Además no es simplemente una etapa, es algo que te dura toda la vida hasta que te mueras", dijo emocionada en comunicación con EL HERALDO.



"¿Por qué querés saber hasta ahora la verdad sobre tu origen?", se le consultó. "Son pensamientos constantes los que tenés de quién es y cómo será él conmigo después de conocerme, si me aceptaría o no", respondió.



"Son cosas que te ponés a pensar. Yo respetaría muchísimo si él no está interesado en conocerme, no tengo problema, pero al menos sé que lo intenté, que estuve cerca de él, de cierto modo y la verdad me gustaría mucho tenerlo cara a cara, abrazarlo, contarle que tendrá una nieta. Que va ser abuelo. Son muchas cosas, creo, que estaríamos años hablando", continuó diciendo vía teléfono a EL HERALDO.