Capturan sospechoso de participar en las muertes del Estadio Nacional

EL PARAÍSO HONDURAS.- Un hombre fue capturado la mañana de este miércoles, por suponerlo responsable de haber participado en la muerte de cuatro jóvenes el pasado sábado, previo al clásico Olimpia vs Motagua (que no se realizó) en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino.



La detención tuvo lugar en la frontera de Las Manos, situada entre Honduras y Nicaragua, en el departamento de El Paraíso. Los miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aprehendieron al joven.



El detenido aún no ha sido identificado, pero ya fue trasladado a Tegucigalpa, para continuar con las investigaciones correspondientes.

El presunto hechor y las evidencias encontradas fueron trasladados hacia Tegucigalpa para someterlos a las investigaciones correspondientes. Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO





De forma preliminar se dio a conocer que al detenido se le decomisó un par de zapatos tipo tenis, color blanco, que presuntamente están llenos de sangre, la cual se presume podría coincidir con el incidente registrado en el estadio de fútbol.

Las autoridades informaron que se logró ubicar a la persona detenida a través de una serie de elementos como retratos hablados de testigos que presenciaron los crímenes. El luto en el fútbol nacional se consumó cuando una turba enardecida atacó a cuatro aficionados hondureños.

De igual manera, se realizó un operativo paralelo en la aldea El Chimbo, a pocos kilómetros de la capital, con el objetivo de encontrar a más personas implicadas en los hechos ocurridos durante el cásico entre el Olimpia y el Motagua.