Así crearon su fortuna las Kardashian

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El clan Kardashian es una de las familias más famosas de Estados Unidos por su reality show "Keeping up with the Kardashians", pero no solo trasciende su polémica vida, también es conocido que tienen una fortuna que les permite vivir con grandes lujos. ¿Pero cómo la crearon?



Desde muy pequeñas Kylie y Kendall Jenner comenzaron a generar ganancias mediante la serie. Pero la fortuna del clan Kardashian no solo se logró gracias al programa, también influyó su empeño por convertirse en empresarias hasta que lograron acumular millones de dólares en sus cuentas.

Kylie Jenner

Kylie Jenner es dueña Kylie Cosmetics. Foto: Instagram.



De acuerdo a revistas internacionales, Kylie Jenner es la multimillonaria más joven del mundo, con tan solo 21 años, Jenner alcanza una suma de un billón de dólares. La chica es propietaria de la línea de belleza "Kylie Cosmetics", el cual la lanzó al mercado en el 2005, desde entonces los productos son un éxito en ventas.

Kim Kardashian West

Kim Kardashian es propietaria de Kim KKW. Foto: Instagram.



La estadounidense logró hacer una fortuna de 350 millones de dólares, gracias a la serie televisiva, según Forbes. Además, la hermana del clan Kardashian tiene su propia línea de ropa y fragancias "Kim KKW", asimismo, obtiene regalías por varios patrocinadores por la cantidad de seguidores en redes sociales.

Kris Jenner

Kris Jenner apoya a sus hijas compartiendo los productos a través de redes sociales. Foto: Instagram.



La matriarca de la fortuna del clan Kardashian, acumula una cantidad de 60 millones de dólares, gracias a la idea de hacer un programa sobre su vida familiar. Sin embargo, Kris siempre mantiene una relación constante para conseguir contratos de publicidad para apoyar a sus hijas.

Khloé Kardashian

Kloe Kardashian es propietaria de la línea de ropa llamada Good American. Foto: Instagram.





La guapa empresaria, de 35 años, aumentó su fortuna hasta conseguir una cifra de 40 millones de dólares. Actualmente, incrementó su capital al ser empresaria de una línea de ropa. Logró éxito con la venta de jeans. (Good American).

Kourtney Kardashian

Dirige su propio blog Poosh. Foto: Instagram.





La riqueza de Kourtney es de 35 millones de dólares, la hermana mayor del clan genera ganancias debido a la publicidad en sus redes sociales.

También, tiene un propio blog de belleza llamado Poosh, donde ofrece cosméticos, sin embargo, medios internacionales señalan que la estrella de 40 años, no alcanzaría el éxito suficiente, por el alto valor de los productos.

Kendall Jenner

Kendall Jenner es modelo de pasarelas muy prestigiosas. Foto: Instagram.



Guarda 18 millones de dólares. Es una de las modelos mejor pagadas, además ayuda a administrar la línea de productos junto con su hermana menor.



La fortuna del clan Kardashian cada año aumenta gracias a las ventas y a la publicidad que generan en sus redes sociales, en un recuento total, las celebridades de Estados Unidos alcanzan 537 millones de seguidores, lo cual, les permite pautar con empresas muy prestigiosas para promocionar sus productos.