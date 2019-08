La polémica propuesta de matrimonio entre el príncipe Carlos y Diana

El matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana estuvo lleno de muchos escándalos, algunos aseguran que se debe a que se casaron por compromiso y no por amor. Foto: AP

LONDRES, INGLATERRA.- Un nuevo documental difundido por una cadena inglesa reveló la forma en que el príncipe Carlos le propuso matrimonio a la princesa Diana, lo cual ha generado una ola de críticas ya que se dice que no fue nada romántica.



El documental publicado por la cadena británica Channel 5, se titula "Charles and Di" y viene a cambiar el concepto que se tenía de una de las bodas más sintonizadas en la historia.



En el material se dice que para el príncipe Carlos la propuesta no fue más que un obligación por cumplir los preceptos de la realeza y satisfacer los deseos de su madre, la reina Isabel II.

La edad que tenía Diana al momento del compromiso es otro detalle que genera críticas entre los expertos, ya que aseguran que no estaba lista para escuchar tal propuesta. Foto: El Clarín



Otro de los puntos importantes, es que se dice que la pareja se comprometió después de haberse visto tan solo 12 veces, por lo que se cuestiona si ambos estaban enamorados realmente.

Por otra parte, el documental hace enfásis en que al momento de la propuesta, Diana, quien entonces tenía 20 años, pensó que era una broma y se echó a reír, lo cual tornó incómoda la situación para el príncipe Carlos.



"No la levantó en sus brazos o hizo cualquier cosa que se hace cuando se le propone matrimonio a alguien que se ama", dijo Christopher Wilson, biográfo real.



La famosa propuesta tuvo lugar el tres de febrero de 1981 y cinco meses después se realizó la boda de la pareja, la cual fue vista por más de 750 millones de personas en el mundo.