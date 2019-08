Millie Bobby Brown lanza su propia línea de cosmética vegana

MADRID, ESPAÑA.- Millie Bobby Brown se ha convertido en todo un fenómeno global desde que protagoniza la serie "Stranger Things", y ahora ha decidido aprovechar esta fama recién adquirida lanzándose al mundo de la cosmética con su propia marca de maquillaje vegano, "Florence by Mills".



La adolescente de 15 años, Once en su personaje de "Stranger Things", pondrá a la venta una nueva línea de cosmética vegana y libre de maltrato animal, certificado por PETA, y que está orientada a los jóvenes de su generación: la Generación Z.

"He estado en una silla de maquillaje desde que tenía 10 u 11 años y realmente he probado todo tipo de productos. He tenido efectos especiales en mi rostro, sangre, todos los diferentes tipos de bases. Quería entrar al espacio porque había un hueco en el mercado para los más jóvenes ", ha declarado Brown para la revista "WWD".



Por ello, Brown tiene la intención de que los precios -que oscilarán entre los 10 y 30 euros- sean asequibles para que los jóvenes puedan acceder a ellos.



Entre los productos que contará la línea "Florence by Mills" están la máscara de pestañas, sombra de ojos, brillo de labios o base de maquillaje, entre otros.



La joven desvela que se ha inspirado en su bisabuela para crearla, además de bautizarla con su nombre: "Sentí que una marca sobre la individualidad, la valentía y la veracidad debería llevar el nombre de alguien que es todo eso", ha justificado Brown.



Además, adelanta que destinará parte de los beneficios obtenidos con las ventas a la fundación "Olivia Hope", que lucha contra el cáncer infantil y fue creada en honor a su amiga fallecida de leucemia.



No es la primera vez que Brown ya debutó hace un mes en el mundo de la moda de la mano de Converse, con quien creó una colección personalizada de las clásicas zapatillas de la marca.



A sus 15 años, parece que sigue la estela de otras artistas que también han creado sus propias firmas como Rihanna o Lady Gaga, el tiempo dirá hasta dónde llegará el fenómeno Millie Bobby Brown.