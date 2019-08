Joven uruguaya asegura ser hija de Rambo de León y pide prueba de ADN

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Solamente dos meses separan a la joven uruguaya Abril Victoria González Benítez de su cumpleaños número 19, pero antes de que llegue ese día espera cumplir su más anhelado sueño: conocer al exfutbolista hondureño Julio César de León.

Pero su anhelo no está relacionado con fanatismo por su talento o trayectoria en el fútbol, sino porque Abril asegura ser hija del deportista catracho.

La bella chica sudamericana, de estatura baja, tez blanca y ojos claros se contactó con EL HERALDO y reveló que desde hace unos años ha intentado comunicarse con él, incluso, ha considerado viajar a Honduras para tener de frente al exmundialista hondureño, conocido como Rambo de León.

¿Quién es Abril?

La joven uruguaya está a punto de convertirse en madre.



Nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre del año 2000. Hija de una periodista uruguaya y amante de las mascotas, Abril es pasante de la carrera marketing, vive con su novio y está esperando un bebé.

En entrevista con EL HERALDO, la joven uruguaya confesó que está dispuesta a someterse a una prueba de ADN para confirmar lo que su madre le reveló desde niña, que Julio César de León es su papá.

"Si hay que hacer pruebas de ADN, yo no tendría problema. Sería un alivio para mí. Si lo tuviera frente mío -a Rambo- no sabría qué hacer. Es una situación que uno se puede imaginar, pero no cabe en la cabeza, después de casi 19 años encontrarme con él sería una etapa de mi vida que no podría dejar pasar. Además no es simplemente una etapa, es algo que te dura toda la vida hasta que te mueras", dijo emocionada en comunicación con EL HERALDO.

"¿Por qué querés saber hasta ahora la verdad sobre tu origen?", se le consultó. "Son pensamientos constantes los que tenés de quién es y cómo será él conmigo después de conocerme, si me aceptaría o no", respondió.

"Son cosas que te ponés a pensar. Yo respetaría muchísimo si él no está interesado en conocerme, no tengo problema, pero al menos sé que lo intenté, que estuve cerca de él, de cierto modo y la verdad me gustaría mucho tenerlo cara a cara, abrazarlo, contarle que tendrá una nieta. Que va ser abuelo. Son muchas cosas, creo, que estaríamos años hablando", continuó diciendo vía teléfono a EL HERALDO.

La jovencita sueña con conocer a Rambo de León, su supuesto papá.



La versión de su madre

La madre de Abril, Alicia González, es una periodista retirada que ejercía su profesión cuando Julio César Rambo de León fichó por el Club Deportivo Maldonado a inicios del 2000.

Según le reveló a su hija, ambos se conocieron cuando ella laboraba como periodista y Rambo llegó al fútbol uruguayo.

"¿Confías en la versión de tu madre?", le preguntó EL HERALDO.

"Él jugó desde el 2000 hasta el 2001 en Maldonado, yo me fui a ver el cuadro en el que él jugaba acá y coincidían perfectamente las fechas. Es mucha coincidencia, por lo que, no habría razón para estar inventando esas historias", contestó.

La chica dijo que sus papás no tuvieron una relación seria, pues Rambo ya tenía pareja e hijos en Honduras.

Cuando Alicia salió embarazada, su madre -abuela de Abril- le prohibió que tuviera contacto con él, pues sintió que la había engañado.

"Mamá sabe que yo quiero conocerlo y que no voy a estar toda mi vida sin saber cómo es mi padre. Creo que es una etapa que tiene que pasar todo niño. Llega un punto en el que te preguntás cómo es que se siente tener un padre. Yo lo que sé de él es que tiene dos o tres hijos, que está casado y ahora que está retirado", contó la joven.

Abril González está emocionada por la llegada de su bebé.



¿Has pensado en viajar a Honduras?

"Me gustaría viajar a Honduras y conocerlo, saber qué fue lo que pasó, yo escuché la versión de mamá, pero quiero que él me diga su parte de la historia. Lo que pasó, cómo se sintió, porque quizás para no lastimarme, en cierto modo, tipo omitieron parte de la historia de lo que realmente pasó", especificó Abril Victoria .



"Quiero conocer a mis hermanos", agregó.

La jovencita uruguaya reveló la reacción de su madre al conocer su interés de encontrarse con Rambo. "Le dije que quería conocerlo, y ella dijo que estaba de acuerdo".

A la espera de tener contacto con el futbolista, Abril busca no solo conocer a su papá, abrazarlo y decirle cuán feliz está de tenerlo cara a cara; sino que también su bebé Ariana Scarlet, que nacerá en diciembre, pueda tener una relación cercana con su abuelo.

