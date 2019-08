En riesgo próxima película de Spider-Man tras ruptura de Sony y Marvel

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Kevin Feige, presidente de Marvel, confirmó este martes que no producirán películas de Spider-Man.



El diario estadounidense Deadline dijo que Sony Pictures no llegó a un acuerdo con Marvel para su confinación.



El portal afirmó que hay dos películas más de Spider-Man en proceso, pero no especificó sobre los recursos con que se llevaría el desarrollo del personaje, especialmente al no continuar el contrato con Disney, quien compró Marvel.

En 2015 Disney y Sony crearon el MCU (Marvel Cinematic Universe) para que en ese año Spider-Man apareciera en tres películas de Marvel Studios.



Sony mantenía los derechos sobre el personaje y era responsable de la financiación, ganancias, distribución y control creativo final.

Kevin Feige aseguró que Disney solamente se llevaba el 5% de los ingresos en taquilla de cada una de las películas, lo que negociaron con Sony pero nada terminó bien. Ahora Fox anda detrás de los personajes de Sony.

Lo que sí está confirmado es que Tom Holland seguirá siendo el protagonista de Spider- Man.



La película que pronto se estrenará es "Venom", cinta centrada en 'Morbius the Living Vampire' y que protagonizaría Jared Leto. También se espera una nueva entrega de la exitosa película animada 'Spider-Man: Into The Spider-Verse'.

