En plena vía pública velan hondureño que presuntamente murió de dengue

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sobre una tarima y a la intemperie del barrio El Guanacaste de Tegucigalpa, capital de Honduras, fue velado este martes el cuerpo de un hondureño que presuntamente murió de dengue grave.



La falta de recursos económicos y una vivienda humilde obligó a esta familia a darle el último adiós a su pariente cerca del mercado San Miguel, donde por años han pasado sus días y noches intentando subsistir.



El hombre, de 29 años de edad, quien solo fue identificado como Carlos Moisés, habría muerto de dengue grave, según narró Sonia, la acongojada madre del fallecido, quien lloraba por su vástago sentada en su silla de ruedas.

"Primero me le pegó basca (vómito). Lo llevé al hospital seis veces y me lo regresaron, ya la última vez se me desmayó y lo dejaron, pero solo me duró cuatro días", dijo la mujer.



Cuando se le preguntó a la progenitora de Carlos Moisés por qué velaba a su retoño en plena vía pública, la mujer, entre lágrimas dijo que no tenía dónde vivir.



"Yo no tengo dónde vivir, entonces duermo en la calle con él. Lo tengo aquí, porque aquí él se llevaba rebuscándose (trabajando) haciendo mandados y cuidando puestos".



Seguidamente solicitó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que le ayude a adquirir una casa, ya que vive en la calle junto a sus otros hijos.

Tras la divulgación de la lamentable situación de la señora, varias personas llegaron al lugar y colaboraron con ella para que pudiera darle cristiana sepultura a su hijo.