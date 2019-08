Yanuario Paz: Mi postura no cambia, sobre tu criterio no puede estar nadie

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nombre de Yanuario Paz es sinónimo de experiencia, talento y criterio en el periodismo deportivo. Este último ha sido vital en sus más de 20 años de experiencia como comentarista.

Así lo dejó claro el periodista especializado en fútbol, pero amante del tenis, en una entrevista concedida a la sección Calculadora Deportiva de EL HERALDO en marzo de 2019.

"Me encanta ser balanceado, la polémica no hay que confundirla, hay que ser inteligente en el periodismo, vos no podés crear una polémica donde no la hay. Las polémicas están y si uno considera que hay polémica uno toma el tema", dijo el excomentarista de Televicentro.



"Si tengo que decir algo, lo digo sin ningún problema. En esta profesión si no podés decir lo que pensás o lo que sentís, estás acabado", agregó Yanuario Paz en la entrevista.



"Mi postura no me la cambia ni un colega ni nadie, por supuesto, porque por encima de tu criterio no puede estar nadie. Podés estar equivocado, pero lo tenés que mantener", insistió.

VEA: La sentida carta de Yanuario Paz tras ser despedido de TVC

Yanuario Paz es uno de los comentaristas deportivos hondureños más experimentados.

Yanuario Paz sorprendió a sus seguidores el pasado viernes cuando se oficializó su repentina salida de Deportes TVC, lo que ha causado revuelo en redes sociales.

El también exdirector deportivo de Motagua comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1997 en la radio, dos años después llegó a la televisión.

"En televisión el referente siempre fue Salvador Nasralla y en la radio Diógenes Cruz, y yo fui un afortunado porque trabajé con los dos", recuerda el cronista deportivo que se ha convertido en uno de los más reconocidos a nivel nacional.

Padre de tres hijos, unos gemelos de 14 y una niña de 7, Yanuario aún no revela si continuará con su carrera de periodista deportivo en otro medio de comunicación.