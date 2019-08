La sentida carta de Yanuario Paz tras ser despedido de Televicentro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El comentarista deportivo hondureño Yanuario Paz rompió el silencio tras haber sido despedido de Televicentro.

A través de su cuenta de Twitter, el experimentado presentador y analista de fútbol, quien cuenta con más de 20 años de experiencia, dedicó un mensaje a sus excompañeros y jefes, mismo que compartió con sus seguidores. Yanuario solo tuvo palabras de agradecimiento.

"En Televicentro inició mi camino narrando goles y sueños, es por ello que quiero agradecer al canal que me vio nacer y crecer, a mis compañeros delante y detrás de las cámaras, así como a la familia Villeda Ferrari por la oportunidad", comieza diciendo Yanuario Paz en su escrito.

"Me siento muy afortunado por las muestras de cariño que he recibido en estos días a través de llamadas, WhatsApp y mensajes en las redes sociales. El reconocimiento y todo el enorme cariño que me han mostrado me ha hecho muy feliz y me hace pensar que ha valido el esfuerzo realizado en estos más de 20 años de carrera", agrega el mensaje.

Este fue el mensaje que publicó Yanuario Paz.



En la parte final de su mensaje dejó entrever que aún no tiene un proyecto en mente. "La vida sigue para buscar nuevos retos de la mano de Dios, veremos adónde me lleva este nuevo camino. Gracias totales".

La salida del comentarista Yanuario Paz de Televicentro se confirmó el pasado viernes, luego de que cientos de sus seguidores le dedicaran mensajes de apoyo.