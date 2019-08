Adela Noriega actuaría en la nueva versión de "El privilegio de amar"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La famosa actriz Adela Noriega podría interpretar la nueva versión de la telenovela "El privilegio de amar", según dijo Carla Estrada.



La productora recordó que Noriega ya protagonizó la primera versión de la grabación en 1998 y que no pierde la esperanza de que nuevamente participe.



Estrada dijo que aún no se comunica con Noriega y que la buena noticia para la actriz es que este nuevo melodrama solo tendrá 25 capítulos en comparación a los 155 de la primera versión.



Se conoció que Adela Noriega no se encuentra en México, por lo que aún no confirma si será parte de la nueva versión.



Noriega no aparece en la pantalla chica desde 2008 cuando participó en la telenovela "Fuego en la sangre".

Aunque la actriz ha tenido pocas participaciones en telenovelas ha sido muy reconocida por su actuación.



La actriz comenzó a actuar a los 12 años cuando un cazatalentos la descubrió mientras estaba en un centro comercial junto a su madre.



Sus primeras actuaciones fueron en comerciales de televisión, videos musicales.

Participó en videos de Lucía Méndez (Corazón de fresa) y Luis Miguel (Palabra de honor).



Sus primeras apariciones en telenovelas fue en Principessa y Juana Iris, en ambas actuó como villana juvenil.