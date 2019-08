Secretaría de Seguridad insta a aplicar ley para frenar ataques en estadios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Avances significativos en las investigaciones y una comisión que definirá la ruta a seguir para frenar la violencia en eventos deportivos fueron los principales temas abordados por la Secretaría de Seguridad, durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes.

El comisionado José Jair Meza indicó que se estará trabajando en conjunto con los demás entes de justicia para contrarrestar los índices de violencia entre barras rivales. Además, detalló que el martes 20 de agosto, a las 10 AM, se reunirá la comision integrada por Copeco, Fenafuth, La Liga Nacional y otras entidades que "tomarán las decisiones para el bien del fútbol nacional a corto y largo plazo".



Meza también hizo referencia a la Ley Especial para la Prevención de la Violencia en los Estadios, creada en mayo de 2015, y urgió su aplicación de manera inmediata.

Reunión El comisionado de Policía, Otoniel Castillo Lemus; comisionado general José Aguilar Morán, y el comisionado de Policía, José Jair Meza, brindaron la conferencia de prensa.





Sobre la recompensa de 350 mil lempiras que ofrecen por información de los atacantes que acabaron con la vida de cuatro jóvenes, Meza confirmó que "ya hay mucha información", pero que "se está verificando para actuar de forma profesional conpruebas cientificas y técnicas que sean válidas".

Hasta ahora solamente hay un sospechoso detenido por los disturbios. Se trata de un hombre que fue capturado con un revólver calibre 38 y una arma casera.

Momento en Jaír Meza brinda detalles de las acciones a seguir tras los disturbios. Foto captura



Vándalos

"Eran vándalos, no aficionados", pronunció Jaír Meza sobre los responsables de los disturbios ocurridos durante el sábado afuera del Estadio Nacional, previo al clásico Olimpia vs Motagua que nunca logró disputarse.

Sobre la respuesta de los anillos de seguridad diseminados en los alrededores del coloso capitalino, dijo que "como las barras estaban en el sector del sol general tuvimos que enviar el personal para formar una valla. La decisión de cerrar las puertas para que la gente no saliera fue la mejor y una vez que se controló afuera, la gente salió".

Además, agregó que "la barra del Olimpia había sido vetada por la Comision de Disciplina, pero entraron".

Un clásico sangriento

La noche del sábado todo falló. No funcionaron los anillos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Nacional, pese a que lo que se iba a disputar era un partido de alto riesgo. Sí, es verdad que no había una copa en juego, pero cada clásico Olimpia vs Motagua requiere de seguridad extrema, la cual no se implementó. ¿El resultado? Cuatro muertos, 11 heridos y tres jugadores en el hospital tras recibir un ataque a pedradas en el bus en el que viajaban al Nacional.

Ante este escenario, los equipos se han puesto a disposición de la Liga Nacional para llegar a un acuerdo que ponga fin a esta problemática, aunque en los planes de la Liga no estén los juegos a puertas cerradas y mucho menos la reprogramación de las jornadas.