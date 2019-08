La exreina de belleza que fue amante de "El Chapo" y terminó presa

SINALOA, MÉXICO.- "El Chapo" Guzmán fue conocido por liderar el cartel de Sinaloa, uno de los más grandes y temidos de México, pero también por conquistar a reinas de belleza y modelos.



Tal es el caso de María Alejandra López Madrid, quien según medios internacionales, fue amante del capo y no solo eso, también fue su emisaria.



La joven, quien en ese entonces era modelo, fue detenida en 2009 en Asunción, Paraguay, por estar vinculada a una red que traficaba psicotrópicos en Latinoamérica.



La detención fue realizada el 1 de mayo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, acusada de "contrabando simple agravado de sustancias".

De acuerdo con informes de la Policía, la exreina de belleza iba a visitar a Leobardo Gaxiola López, alias Bado, un narcotraficante ligado al cartel de Sinaloa, para informarle sobre la muerte de su padre, ya que su suegra le había pedido realizar el viaje.

Vida en el modelaje

María Alejandra López Madrid organizaba certámenes de belleza infantiles. En la década de los 80 trabajó en la agencia de modelaje Art Noveau. También se dedicó a la actuación.



En 1987 la mujer consiguió ganar el título de Miss Simpatía en una carrera de automovilismo.



"Yo tengo miles de gentes que pueden decir que yo no andaba en esas vainas (narcotráfico). Me conocen porque fui modelo, estuve en la tele, hice de todo", aseguró la mujer a El Universal.



La exreina de belleza confesó que su peor error fue aceptar un viaje a Argentina en 2008 pagado por Petra Torres, a quien conoció en una fiesta.



En el viaje la joven desconocía lo que llevaba en su maleta, y los agentes aduaneros en Buenos Aires, Argentina, descubrieron que llevaba 19,954 kilogramos de efedrina.



En México ese producto era ilegal, pero en Argentina no, por lo que todo terminó en una infracción aduanera.



La exreina de belleza continuó traficando efedrina hasta ganarse el apodo de "La reina de la efedrina", lo que también le costaría dos años de su libertad en Argentina cuando un juez paraguayo ordenó su extradición por lugarteniente y amante de "El Chapo".