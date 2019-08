Liga Nacional confirma que no se cancelarán partidos de las próximas jornadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los partidos programados para las próximas jornadas en el fútbol hondureño se llevarán a cabo tal y como lo establece el calendario, así lo confirmó este lunes el presidente de la Liga Nacional de Honduras, Alfredo Guzmán, en conferencia de prensa.

La máxima autoridad de la Liga dio a conocer que las medidas inmediatas a aplicar serán sobre todo en los partidos de alto riesgo, como los clásicos, donde no se permitirá el ingreso de la barra visitante. Esta medida comenzará el fin de semana en el clásico sampedrano Real España vs Marathón.

No obstante, pese a las cuatro muertes reportadas tras los incidentes del sábado afuera del Estadio Nacional, previo al clásico capitalino Olimpia vs Motagua, Guzmán reafirmó su postura de que por un grupo de "antisociales" no se generalizará a toda la afición, así que la recomendación de la Policía Nacional de jugar a estadio vacío queda sin efecto.

En ese sentido, el presidente de la Liga agregó que ya se están tomando medidas para solucionar esta emergencia que se le ha salido de las manos a las autoridades. "Nosotros como liga hemos tomado acciones orientadas a retomar el manejo en cuanto a seguridad", dijo, aunque descartó que se vaya a sacrificar a la afición.

El sábado, los aficionados tuvieron que saltar a la cancha del Nacional tras los incidentes.



Para Guzmán, lo ocurrido no es un tema netamente deportivo, sino que es de sociedad. Aseguró que por 50 o 100 "inadaptados" no se detendrá el fútbol en el país.

Un clásico sangriento

La noche del sábado todo falló. No funcionaron los anillos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Nacional, pese a que lo que se iba a disputar era un partido de alto riesgo. Sí, es verdad que no había una copa en juego, pero cada clásico Olimpia vs Motagua requiere de seguridad extrema, la cual no se implementó. ¿El resultado? Cuatro muertos, 11 heridos y tres jugadores en el hospital tras recibir un ataque a pedradas en el bus en el que viajaban al Nacional.

Ante este escenario, los equipos se han puesto a disposición de la Liga Nacional para llegar a un acuerdo que ponga fin a esta problemática, aunque en los planes de la Liga no estén los juegos a puertas cerradas y mucho menos la reprogramación de las jornadas.