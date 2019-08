La actriz de "Yo soy Betty, la fea" que confesó estar en celibato

BOGOTÁ, COLOMBIA.- A 20 años de la famosa telenovela "Yo soy Betty, la fea", algunas actrices siguen dando de qué hablar.



Para el caso, una de las famosas actrices que formaba parte del "cuartel de las feas" reveló que está en celibato desde hace 10 años, es decir que no ha tenido relaciones sexuales durante ese tiempo.



Marcela Posada, quien interpretó a "La Jirafa", dijo en una entrevista en La Movida, del canal RCN, que durante ese tiempo ha estado sola "sin novio, sin tinieblas, sin citas y sin nada... Yo no tengo vida sexual".



“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, confesó la actriz.

VEA ATMBIÉN: El antes y después del elenco de la telenovela Betty la Fea



Además, dijo sentirse feliz y satisfecha.



La actriz, de origen colombiano, tiene 48 años de edad.



La famosa ha participado en series y telenovelas. Interpretó a la "Teniente Cardona" en la serie Hombres de honor, donde, también obtuvo papeles menores en producciones como Doctor Enigma, Conjunto cerrado, La mujer en el espejo y Dos Mujeres.