Ivy Queen asegura que J Balvin, Ozuna y Bad Bunny la ignoran  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Después de alejarse de la polémica en los últimos meses, Ivy Queen vuelve a estar en el ojo del huracán tras confesar que hay artistas que la ignoran y no quieren trabajar con ella.



Ivy Queen aseguró, en una entrevista con el programa "Suelta la sopa", que ha buscado a Bad Bunny, Ozuna y J Balvin pero ninguno le ha contestado.



"Yo he querido colaborar, pero yo creo que la testosterona del género urbano es demasiado fuerte. Quieren empeñarse en dividir a las mujeres, en medirlas por cuánto busto o nalgas tengan", reclamó la diva.

TAMBIÉN: Ivy Queen recibe apoyo de famosos tras críticas de Anuel AA



"Yo no puedo pelear contra un sistema medio raro, yo no voy a forzar nada", agregó la cantante, quien hace unos meses estuvo envuelta en una polémica con Anuel AA y Karol G.



"La Caballota" también dijo que le ha enviado tres canciones a J Balvin, pero el cantante no le ha respondido.



De igual manera confesó que grabó una canción con varias artistas del género urbano, entre ellas Karol G, y que está a la espera de los permisos para poderla sacar.

VEA: ¿Quién es Ivy Queen, la reina del reggaetón envuelta en polémica por Anuel AA?