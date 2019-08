"No vayás Belis, va a estar feo": madre de víctima del clásico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"No vayás a ir porque está muy feo ese clásico", fueron las palabras que doña Reina repitió una y otra vez a su hijo Belis Antonio Vaquedano Méndez (26), horas antes de que él se convirtiera en una de las cuatro víctimas producto de los violentos enfrentamientos suscitados afuera del Estadio Nacional de Tegucigalpa.

La acongojada madre, residente en la colonia Villa Nueva, reveló que Belis Antonio Vaquedano Méndez era hincha del Motagua y que ante sus recomendaciones de no asistir al coloso para presenciar el duelo que más pasión genera en la capital, él le dijo que iba " a ir a apoyar a su equipo".

"No vayás Belis, no vayás, le dije", relata doña Reina entre lágrimas.

VEA: Los rostros de los muertos en enfrentamiento en el Estadio Nacional

Padre Vaquedano Méndez era padre de dos niños, uno de 2 años de edad y una recién nacida de tres meses.

La madre del joven motagüense asegura que se enteró de la tragedia en plena madrugada.

"A las 3:00 de la mañana me avisaron que él estaba muerto. Fue doloroso y feo. He luchado por mis hijos y no es justo que me los quiten así", manifestó.

Justicia divina

Para la adolorida madre de la justicia divina nadie se escapa. Doña Reina envió bendiciones a los culpables de la muerte de su hijo.

"Que Dios bendiga a quien lo tocó y le hizo esto. Dios es justo y les va a dar lo que se merecen", dijo.

ADEMÁS: Así quedaron Emilio, Moreira y Rougier tras ataque a bus

El joven, que era padre de dos niños, murió el sábado 17 de agosto. Era hincha de Motagua.



El velorio de Belis Antonio Vaquedano Méndez se realizó en una humilde vivienda de la colonia Villa Nueva. Sobre el féretro colocaron una bandera del Ciclón y una foto de él con la camiseta de las Águilas.

Cuatro víctimas

David Antonio Zepeda Zúniga, Carlos Fernando Alvarado, Jefferson Banegas y Belis Antonio Vaquedano Méndez perecieron producto de enfrentamientos afuera del Estadio Nacional. Además, otras 11 personas resultaron heridas.

El caos inició cuando el bus de Motagua fue atacado, razón que obligó a la suspensión del duelo.