Hondureños entre los que más mueren al migrar a otros países

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras forma parte de los países que más muertes de migrantes registran al intentar llegar a otra nación de forma irregular, de acuerdo con un informe presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



El documento detalla que en lo que va de 2019, un total de 514 migrantes han muerto en América Latina, un aumento de 33% en comparación con 2018.



La lista es encabezada por Venezuela, donde según el documento, 89 personas han perdido la vida al intentar cruzar de forma irregular a otras naciones.



Seguidamente se encuentra Haití con 59 muertes. Guatemala registra 55 y Honduras 42, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM que se actualiza diariamente.



El documento no detalla sobre la identidad de 178 fallecidos en Latinoamérica.



El proyecto fue iniciado en 2014 y desde entonces nunca había superado la barrera de 500 víctimas en un año, cifra que en los primeros ocho meses de 2019 ya suma 514 muertes.



Joel Millman, portavoz de la OIM, dijo que en 2017 y 2018 la cifra de más de 500 muerto no fue superada hasta octubre y que en 2014 no se alcanzó ni siquiera en todo el año.

Causas

El informe detalla que del total de muertes hasta el 14 de agosto de 2019, casi la mitad (247) fallecieron en la frontera de Estados Unidos y México.



Además, 151 murieron en el Caribe, 80 en Centroamérica y 30 en América del Sur.



Entre las personas muertas estaban 67 mujeres y 40 niños, los más vulnerables debido a la peligrosidad de las rutas, cambio climático y condiciones de insalubridad.



La principal causa de muerte es por ahogamiento en mares y ríos con 259 víctimas.

Los accidentes de tránsito, accidentes en tren, deshidratación, crímenes, homicidios y enfermedades, también forman parte de las trágicas muertes de los migrantes en otros países.



Cabe destacar que, el listado no incluye las 11 muertes en los centros de detención de Estados Unidos y México debido a que algunos no se encontraban dentro de las estadísticas de migrantes al llevar un largo tiempo detenidos.