"Dime algo mijo", el mensaje que envió padre a víctima del clásico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La angustia de un padre que no puede contactarse con su hijo mientras en las noticias el tema del momento es un violento enfrentamiento afuera del Estadio Nacional, trastoca la conciencia de los hondureños. Todo ocurre a raíz de una captura de pantalla que circula en las redes sociales, y que de manera preliminar se trataría de los mensajes que el progenitor envió a su hijo, uno de los cuatro jóvenes que murieron durante los disturbios previo al clásico capitalino Olimpia vs Motagua.

¿Cómo se lidia con la incertidumbre de presentir que un hijo está en peligro? para esta pregunta no hay respuesta y así se observa claramente en los cuatro mensajes insistentes que el padre envió a su hijo, minutos previos antes de que le confirmaran su fallecimiento.

"Hijo, contestame. Dónde estás contestame. Si no puedes contestar dile a alguien que me llame de tu teléfono. Dime algo mijo", se lee en los WhatsApp que el padre de familia envió a eso de las 8:27 de la noche, según la captura de pantalla.

Aunque la captura de pantalla no es tan clara, sí logran leerse los mensajes que presuntamente recibió una de las víctimas.



En la captura de pantalla también resaltan los mensajes de la pareja sentimental de la víctima y varios amigos que querían saber cómo estaba. Hasta ahora no se confirma a cuál de los cuatro fallecidos pertenecía el teléfono celular.

La confirmación del luto por un clásico Olimpia vs Motagua, que debería dejar únicamente algarabía, emoción y récords, es lo que genera conmoción a nivel nacional.

Joven médico invita a reflexionar

Un jóven médico compartió la imagen y en la descripción escribió una profunda reflexión. Además, contó que no es la primera vez que observa de cerca a jóvenes que fallecen por enfrentamientos entre barras.

"Un partido de fútbol se puede reprogramar, la vida de tu amigo no. Como médicos nos ha tocado ver morir a tantos jóvenes de estas barras y para mencionar un caso en un turno recuerdo cuando llegaron varios jóvenes heridos de bala y uno de ellos ya agonizando, su madre enfermera, turnando en el cuarto piso del hospital, al avisarle bajó corriendo las gradas para despedirse de su hijo", dice la primera parte.

Sobre la captura de pantalla, mencionó: "Podemos ver en la foto el teléfono de uno de los fallecidos y cómo su padre desesperado trata de localizarlo (Quizá ya había escuchado en las noticias sobre su hijo) Estamos ante algo grave, perder la vida por un equipo de fútbol no tiene sentido alguno, los jugadores algunos del Motagua están jugando actualmente en el Olimpia y vicerversa, los directivos recogen el dinero y no les interesa quiénes se mataron por el equipo del que ellos son dueños, pero tu familia esa no ganó miles de lempiras, tampoco una medalla, ni mucho menos un trofeo. Tu familia perdió y perdió de la peor manera a un joven en que quizá tenían puestas las esperanzas para ayudarlos a salir adelante. Para reflexionar".

Cuatro víctimas

David Antonio Zepeda Zúniga, Carlos Fernando Alvarado, Jefferson Banegas y otra cuarta víctima perecieron producto de enfrentamientos afuera del Estadio Nacional. Además, otras 11 personas ingresaron heridas al Hospital Escuela.

El caos inició cuando el bus de Motagua fue atacado, razón que obligó a la suspensión del duelo.