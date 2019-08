Amado Guevara tras fatal clásico: Somos rivales, pero no enemigos

Amado Guevara lamentó las muertes que se dieron previo al clásico que no se pudo jugar entre Olimpia y Motagua.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A pesar de que no se disputó el clásico capitalino la noche del sábado en la capital de Honduras, afuera del Estadio Nacional todo terminó en un baño de sangre. Varias firguras del fútbol dejaron algunos comentarios en las redes sociales condenando las acciones de los barristas.



Amado Guevara, exjugador del Motagua, ofreció sus condolencias a los parientes de los cuatro aficionados que perecieron en los violentos enfrentamientos.



"Estoy muy triste y preocupado. Lamento mucho el incidente de esta noche en el Estadio Nacional, mi más sentido pésame a cada familia que hoy perdió un ser querido", dijo el excapitán de la Selección de Honduras, vía Twitter.

¿Y las causantes del ataque?

Aunque todavía no hay un informe oficial de parte de las autoridades policiales que detalle las causas del mortal ataque previo al clásico, se presume que la Ultra Fiel fue quien provocó que los ánimos se encendieran tras atacar el autobús donde venían los jugadores de Motagua.



"Vamos motagüenses, vamos olimpistas. Más fútbol, más espectáculo, menos violencia ¡Somos rivales, pero no enemigos!", finaliza el mensaje de Amado Guevara en su cuenta oficial en Twitter.



En el ataque cuatro personas perdieron la vida. El clásico entre Olimpia y Motagua no se pudo disputar y aún se desconoce en qué fecha de jugará el duelo.

