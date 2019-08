Emilio Izaguirre comparte foto tras salir del hospital y envía mensaje a las barras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensor hondureño Emilio Izaguirre compartió una fotografía en sus redes sociales en la que muestra cómo quedó su rostro tras resultar herido en el ataque a pedradas que sufrió el autobús de Motagua este sábado.

Izaguirre, zaguero del Ciclón que se disponía con su equipo hacia el Estadio Nacional para disputar el clásico ante Olimpia, fue llevado de emergencia a un centro asistencial junto a sus compañeros Jonathan Rougier y Roberto Moreira. Los tres resultaron heridos ante el ataque.

Los vidrios rotos a causa de las pedradas y las botellas lanzadas hacia el autobús fueron a impactar a la humanidad de los deportistas, quienes tuvieron que ser atendidos durante unas horas en un hospital. A eso de las 10 de la noche se informó que los tres fueron dados de alta.

Esta fue la imagen que compartió Emilio en Instagram.



Emilio aprovechó su cuenta de Instagram para informar sobre su estado de salud, además aprovechó para enviar un mensaje de paz para las barras y se solidarizó con las familias de las tres víctimas mortales que dejó esta jornada de caos y violencia afuera del Estadio Nacional.

"Gracias a Dios todo está bien, solo fue el susto. Me cayeron pedacitos de vidrios en el ojo, pero nada grave, me hicieron un lavado y el peligro ya pasó. Lo doloroso son las personas fallecidas. Todos somos hondureños, no importa el equipo, hay que tener respeto por cada ser humano. Gracias a todos por sus mensajes", fue lo que escribió Milo en una historia compartida tras dejar el hospital.